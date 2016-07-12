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Выборы в парламент Беларуси: завершается рассмотрение заявок от инициативных групп

12 июля 2016 14:25
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Новости Беларуси. Между тем, окружные избиркомы Беларуси зарегистрировали 446 инициативных групп. Они будут собирать подписи для выдвижения кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания шестого созыва.

Больше всего групп зарегистрировано в Минске, а меньше всего – в Витебской области. Данные пока не окончательные. 12 июля окружные избиркомы завершат рассмотрение всех заявок от инициативных групп, которые будут оказывать поддержку претендентам.

Также выдвижение кандидатов проводят политические партии, общественные объединения и трудовые коллективы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы-2019

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