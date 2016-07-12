Белорусские олимпийцы возложили цветы к монументу Победы

Новости Беларуси. Буквально сразу после встречи с Президентом наши олимпийцы отправились к, пожалуй, самому символичному памятнику Минска – монументу Победы. По традиции, к его подножию спортсмены возложили красные гвоздики в память о героях Великой Отечественной войны.

Затем прозвучал гимн, ставший финальным аккордом всей торжественной церемонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александра Герасименя, член олимпийской сборной Республики Беларусь:

Я думаю, что для каждого спортсмена это должно быть как праздник. Всё-таки, такие соревнования бывают не часто, а всего лишь один раз в четыре года. Поэтому, конечно же, настраиваемся достаточно серьёзно.

Марина Арзамасова, член олимпийской сборной Республики Беларусь:

Готовились мы очень хорошо, у нас были созданы все условия для спортсменов. Были обеспечены всем необходимым, сборы все проведены. Поэтому делаю всё, что от меня зависит. И там буду работать и бороться до конца.