Теодор Мелешкану примет участие в мероприятии, посвященном 25-летию дипломатических отношений Беларуси и Румынии

Новости Беларуси. Сотрудничество в энергетической области, торговле, инвестициях и образовании обсудят министры иностранных дел Румынии и Беларуси. 9 ноября начинается официальный визит в Минск главы ведомства Румынии Теодора Мелешкану, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он примет участие в торжественном мероприятии, посвященном 25-летию дипломатических отношений между двумя странами. Также состоятся церемония гашения юбилейной марки и презентация белорусского издания книги румынского писателя Михая Эминеску «Выбраная паэзія».