А.Лукашенко: Мы должны вместе искать разумные компромиссы

Президент Беларуси принял верительные грамоты послов 11 государств.

Автомобили с дипномерами один за одним подъезжают к Дворцу Республики, в руках у дипломатов – белые конверты с печатью. Именно это и есть верительная грамота, которую вручают лидеру страны при первой аудиенции. Документ удостоверяет как характер миссии, так и личность самого представителя.

Буквально через час из Дворца Республики они уедут на машинах уже с национальными флагами. Это тоже часть церемонии. После вручения верительных грамот их дипломатическая миссия в нашей стране начинается официально.

Новые руководители дипмиссий представляют страны Европы, Азии, Латинской Америки. Интересно, что традиционный в большинстве своём мужской портрет дипкорпуса в этот раз органично дополнили сразу три женщины. Так, Роузмари Томас представляет Великобританию , Ада Филип-Сливник — Словению, а Ишенкуль Болджурова – Кыргызстан. Со всеми этими странами в последнее время отношения у нас развиваются стремительно. Кыргызстан, к примеру, надёжный партнёр в СНГ, Евразийском экономическом сообществе и в ОДКБ.

— Я завидую белорусам: у вас стабильность, у вас развитие. Вы смогли удержать свою страну на плану несмотря на мировые экономические бури, — заявила Ишенкуль Болджурова, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Беларусь.

«Беларусь – страна молодая, но уже заявила о себе как об ответственном члене международного сообщества». Так начал речь глава государства. Голод, эпидемии, религиозные конфликты, которые есть в разных регионах планеты — с этим, к счастью, послам в нашей стране, не придётся столкнуться. Позиция Беларуси однозначна – глобальность угроз требует совместного ответа.

— Мы должны вместе искать разумные компромиссы, последовательно выстраивать новую, более справедливую и сбалансированную систему международных отношений. Место в ней каждой из стран должно определяться не военной мощью, не политическими и экономическими ресурсами, а реальным вкладом в решение актуальных задач современности, ответственным поведением на мировой арене, уважительным отношением к менталитету, культуре, политическим и религиозным взглядам партнеров, открытостью, честностью и гуманизмом. Именно этими принципами, — подчеркнул Александр Лукашенко, — Беларусь руководствуется при формировании своей внешней политики и аналогичного подхода ожидает от других участников международных отношений.

Многовекторность белорусской внешней политики объявлена ещё в первые годы суверенитета. Интерес к нашему государству с каждым годом растёт. Как следствие – появление в нашей стране новых дипмиссий. Сегодня, к примеру, аккредитован и первый посол Гватемалы – Артуре Дуатре. Кстати, латиноамериканский вектор уже стал весомым как в экономике, так и в политике. Среди новых послов и кубинец Альфредо Ньевес Портуондо. Сотрудничество со странами этого региона перспективно, и в торговле — в первую очередь.

— Приветствуя аккредитацию посла Кубы, я хотел бы выразить удовлетворение высокими уровнем и доверительностью отношений с этим государством, партнёрством, которым мы дорожим с времён Советского Союза. В наших интересах активизировать работу по наращиванию объёмов торговли, налаживанию кооперационных связей, чтобы в полной мере использовать потенциал двустороннего экономического сотрудничества, - подчеркнул Президент.

Великобритания, Ирландия, Чехия, Молдова, Словения, Босния и Герцеговина, Испания — большинство аккредитованных сегодня дипломатов, представляют европейские страны. В их лице белорусскому лидеру хотелось бы видеть надёжных помощников в диалоге с Евросоюзом. Сегодня Брюссель уже пришёл к пониманию необходимости взвешенного и трезвого анализа происходящих в нашей стране процессов. И совместными усилиями, подчеркнул Александр Лукашенко, можно преодолеть негатив прошлых лет.

— Как раз от вас во многом зависит, насколько содержательными и взаимовыгодными станут отношения в общем европейском доме, насколько адекватно сбалансированную информацию будет получать руководство ваших государств, ведь на её основании принимаются соответствующие политические решения, - сказал Александр Лукашенко.

Об укреплении диалога Беларуси с ЕС послы ещё долго говорили с Президентом и после официальной церемонии. В неформальном общении каждый хотел высказать как своё личное мнение, так и официальную позицию страны.

- Я хотел бы, чтобы отношения между Чешкой Республикой и Беларусью, между Европейским союзом и Беларусью только улучшались. Сейчас мы выдаем 20% виз бесплатно — это уже много и будет больше, - заявил Йиржи Карас, Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в Республике Беларусь

Александр Лукашенко напомнил, что в ноябре планируется заседание ЕС, где рассматриваться будет и ситуация по нашей стране. Но сиюминутных шагов в угоду Европе Беларусь не собирается делать.

— Мне кажется, Европейский союз допускает методологическую ошибку в отношениях с Беларусью. Вы должны понять, что нас не надо ставить перед выбором: или Евросоюз, или Восток, Россия. С первых дней объявления своей внешней политики мы заявили о многовекторности. К сожалению, в Европе это услышали и забыли, а в России предпочли не слышать. Европа говорит о том, что мы начинаем играться, чтобы задобрить Европу, некоторые политики в России увидели в этом некий отход от традиционных отношений с Российской Федерацией и создания нашего Союза с Российской Федерацией, — сказал Александр Лукашенко.

— Господин Президент, я думаю, все мои коллеги разделят вашу точку зрения. Вы не должны стоять перед выбором между Россией и Евросоюзом. Но я хотела бы также сказать, что впереди ещё много дел, которые нам вместе предстоит сделать, — заявила Роузмари Томас, Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Беларусь.

— Мы готовы решать эти дела, только давайте отойдём от дипломатического принципа публично говорить одно, а реально делать другое. Если вы будете исходить из того, что сейчас на Беларусь и Лукашенко можно нажать, и он выполнит все условия, которые написаны нашей оппозицией и переданы Брюсселю, — давить на любую страну бесперспективно, давить на страну, которая является сердцем европейского континента, — чудовищно, — сказал белорусский лидер, — Мы можем пойти на уступки и условия, которые может выдвинуть Европейский союз, но только на те, которые не противоречат интересам нашего народа, наших соседей и Европы в целом.

— Надеюсь, мы сможем написать новую главу в наших отношениях, причём это будет глава без какого-то выбора — лишь взаимовыгодные шаги навстречу друг другу. Ваша страна — центр Европы, мост между народами. Это очень важно, — заявил Донал Дэнхэм, Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирландии в Республике Беларусь.

— Мир меняется очень быстро. Мы готовы работать над концепцией расширения Европы. И для этого обеим сторонам нужно быстро предпринимать шаги, — сказал Хуан Антонио Марк Пужоль, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Испания в Республике Беларусь.

Глава Государства выслушал каждого, ещё раз подтвердив открытость Беларуси к полноценному партнёрству. Этот искренний неформальный диалог дипломаты ещё долго обсуждали и между собой.