Минск и Киев намерены наполнить стратегические вопросы конкретным содержанием

Глава государства встретился с министром иностранных дел Украины Петром Порошенко.

Главы МИДов двух стран на встречу приехали вместе. Беседовали в закрытом формате, но потом весьма открыто рассказали журналистам, о чем разговаривали. Главное – поддержание товарооборота двух стран на должном уровне. Минск предлагает углубить кооперационные связи, Киев – снять барьеры во взаимной торговле.

— Речь идёт не просто об экспорте-импорте, об обычной торговле. Мы говорим о гораздо более глубокой кооперации, включая сборку машинооборудования на территории обеих стран, доступ к технологиям, рынкам, — сказал Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь.

— В условиях экономического кризиса, к сожалению, существует угроза протекционизма, когда государства, стремясь поддержать собственного производителя, закрывают свои рынки таможенными барьерами и тарифными ограничениями — это путь в никуда. Сегодня Украина и Беларусь готовы продемонстрировать качественно новый подход, — отметил Петр Порошенко, министр иностранных дел Украины.

Сегодня в Минске у украинского министра дебют. Десять дней в должности – Петр Порошенко начал свой вояж по постсоветским странам с Беларуси. На встречу с главой государства его сопровождал посол Игорь Лиховый. Дипломат много улыбался, а на стол переговоров положил увесистый пакет документов. Потом в интервью нашему телеканалу украинский посол рассказал, что же в двухсторонних отношениях вызывает у него такую радость.

— Должен сказать, что, хотя год и заканчивается — он был очень непростой — но, тем не менее, мы можем смело смотреть в глаза своим налогоплательщикам. Будут поступления, налоги, — будут дополнительные рабочие места. Уровень прошлого года стал рекордным – если он и не будет сохранён, мы сделаем всё для того, чтобы стратегические отношения Украины и Беларуси оставались такими и в будущем, — заявилИгорь Лиховый, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Беларусь.

Десять дней назад они виделись в Кишиневе на саммите СНГ, но тогда это было недолго, сегодня же Александр Лукашенко и Петр Порошенко говорили основательно. Глава нашего государства подтвердил совпадение интересов Минска и Киева и желание обсуждать весь спектр отношений.

— Есть вопросы, по которым наши интересы абсолютно совпадают. Мы будем действовать в этом направлении, чтобы эти интересы приумножали достоинства наших людей, наших государств, чтобы они приносили пользу людям. Конечно, мы не ведем сотрудничество во вред кому бы то ни было. Вы замечаете, что кое-кого это уже начинает волновать. Думаю, напрасно, — отметил белорусский лидер.

— Это не будут мелкие тактические вещи. Мы сегодня говорим о стратегическом характере нашего сотрудничества, которое направлено на максимально полное использование тех потенциалов, которые имеют наши государства как в политике, так в экономике и культуре, — заявил Петр Порошенко.

Петр Порошенко от имени Виктора Ющенко пригласил Александра Лукашенко посетить Украину. Глава нашего государства сказал, что ценит в украинском Президенте честность и открытость, и в последнее время у Минска и Киева, действительно, складываются неплохие отношения.

Как это нередко бывает в политических двухсторонних отношениях, контакты на высшем уровне дают толчок развитию экономических связей. Президенты Беларуси и Украины, видимо следуя этой логике, наладили в этом году тесные и регулярные контакты. Александр Лукашенко и Виктор Ющенко встретились в формате «один на один» уже трижды: зимой в украинском Чернигове, весной – в белорусском Гомеле и совсем недавно – в Кишиневе в рамках саммита СНГ.

Завтра в Минск прибывает правительственная делегация Украины, чтобы обсудить возможные направления расширения сотрудничества. Но уже сегодня в Правительстве говорили о конкретике взаимодействия. Украинская сторона сходу заявила, что желает увеличить закупки белорусской техники. Минск же предложил выручить и сахаром: в Украине сегодня есть проблемы с этой сладкой продукцией, и мы готовы поставить 100 тысяч тонн. Ещё один весомый плюс к нашим взаимным торговым поставкам.

В нынешнем году Беларусь и Украина, к сожалению, не смогут достичь рекордной цифры прошлого года в 5 миллиардов долларов. Товарооборот, скорее всего, составит более 3 миллиардов, что в современных экономических условиях – хорошее достижение.