Президент Беларуси принял главу внешнеполитического ведомства Украины Петра Порошенко.

Глава МИД Украины находится в Минске с однодневным официальным визитом.

На встрече Александр Лукашенко заявил, что стратегию белорусско-украинских отношений необходимо наполнить конкретикой. Минск готов обсудить все вопросы, лежащие в плоскости интересов двух государств. Александр Лукашенко отметил совпадение позиций с Киевом по многим вопросам.

- Есть вопросы, по которым наши интересы абсолютно совпадают. Мы будем действовать в этом направлении, чтобы эти интересы приумножали достоинства наших людей, наших государств, чтобы они приносили пользу людям. Конечно, мы не ведем сотрудничество во вред кому бы то ни было. Вы замечаете, что кое-кого это уже начинает волновать. Думаю, напрасно, - отметил Александр Лукашенко.

Петр Порошенко был назначен министром иностранных дел Украины десять дней назад, и Беларусь стала первой страной на пространстве СНГ, которую он посетил в новой должности. Глава МИД сообщил, что завтра в Минск приедет правительственная делегация Украины, в ходе визита которой также будут обсуждаться возможные направления расширения сотрудничества.

- Это не будут мелкие тактические вещи. Мы сегодня говорим о стратегическом характере нашего сотрудничества, которое направлено на максимально полное использование тех потенциалов, которые имеют наши государства как в политике, так в экономике и культуре, - заявил Петр Порошенко.