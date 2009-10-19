Петр Порошенко встретился с Сергеем Мартыновым

Главы внешнеполитических ведомств высказались за создание совместных предприятий, подчеркнув, что в этой сфере необходимо обеспечить равный доступ товаров на территории обеих стран.

Как стало известно, министерства иностранных дел двух стран готовят визит в Киев Президента Беларуси Александра Лукашенко. Встреча должна состояться в первой половине ноября и, по словам министра иностранных дел Украины Петра Порошенко, будет наполнена конкретными вопросами политического и экономического характера.

Стороны также планируют обсудить взаимную поддержку стран в Восточном партнерстве и с государствами Евросоюза в целом. Главы внешнеполитических ведомств также высказались за создание совместных предприятий. Причем в этой сфере, подчеркнули министры, необходимо обеспечить равный доступ товаров на территории обеих стран.

- Речь идет о глубокой кооперации, включая сборку машинооборудования на территории двух стран, доступ к технологиям, рынкам. Мы рассчитываем, что в ближайшие недели будут подписаны договоренности о сотрудничестве регионов и условились об углублении культурного и информационного обмена в том числе, - сказал Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь.