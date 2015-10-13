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Александра Лукашенко с переизбранием на пост Президента поздравили президенты Таджикистана и Узбекистана

13 октября 2015 11:00
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В адрес Александра Лукашенко продолжают поступать   многочисленные поздравления с переизбранием на пост Президента.  Так, состоялся телефонный разговор белорусского лидера с его таджикским коллегой. Эмомали Рахмон поздравил Александра Лукашенко с победой  на выборах. Главы государств обменялись мнениями по некоторым актуальным вопросам двусторонней  повестки дня.

Поздравления в адрес белорусского лидера также поступили от президента Узбекистана. Ислам Каримов выразили убежденность в дальнейшем  развитии и укреплении сотрудничества с Беларусью на принципах взаимного уважения между странами.

 

 

# Александр Лукашенко # Выборы Президента Беларуси 11 октября 2015 года

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