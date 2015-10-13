Александра Лукашенко с переизбранием на пост Президента поздравили президенты Таджикистана и Узбекистана

В адрес Александра Лукашенко продолжают поступать многочисленные поздравления с переизбранием на пост Президента. Так, состоялся телефонный разговор белорусского лидера с его таджикским коллегой. Эмомали Рахмон поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах. Главы государств обменялись мнениями по некоторым актуальным вопросам двусторонней повестки дня.

Поздравления в адрес белорусского лидера также поступили от президента Узбекистана. Ислам Каримов выразили убежденность в дальнейшем развитии и укреплении сотрудничества с Беларусью на принципах взаимного уважения между странами.