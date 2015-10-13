Прямой эфир

Открыто, свободно и демократично. Такую оценку прошедшим выборам президента Беларуси дали международные наблюдатели

13 октября 2015 07:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Окончательные результаты выборов президента  Центризбирком  планирует озвучить 16 октября. Победу на президентских выборах  одержал Александр Лукашенко. По предварительным данным Центризбиркома, за действующего главу государства проголосовало свыше 83 процентов избирателей.

Эксперты следили за голосованием во всех регионах страны, посетили  сотни избирательных участков. Свои отчёты они направляют в ЦИК. 

В адрес Александра Лукашенко продолжают поступать многочисленные поздравления с переизбранием на пост Президента. Их направляют главы  государств, белорусские и зарубежные политики и дипломаты.

 

# Выборы Президента Беларуси 11 октября 2015 года

Другие новости рубрики

Все новости
Лидия Ермошина: В выборах Президента Республики Беларусь приняло участие 6 млн 102 тысячи 896 избирателей
12 октября 2015 17:24

Лидия Ермошина: В выборах Президента Республики Беларусь приняло участие 6 млн 102 тысячи 896 избирателей

Наблюдатели: Выборы в Беларуси были хорошо организованы, процесс голосования проходил дисциплинированно
12 октября 2015 17:24

Наблюдатели: Выборы в Беларуси были хорошо организованы, процесс голосования проходил дисциплинированно

Генеральный секретарь ШОС Дмитрий Мезенцев: Очевидно сегодня для всех — выборы прошли открыто, демократично
12 октября 2015 17:24

Генеральный секретарь ШОС Дмитрий Мезенцев: Очевидно сегодня для всех — выборы прошли открыто, демократично