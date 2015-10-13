Открыто, свободно и демократично. Такую оценку прошедшим выборам президента Беларуси дали международные наблюдатели

Окончательные результаты выборов президента Центризбирком планирует озвучить 16 октября. Победу на президентских выборах одержал Александр Лукашенко. По предварительным данным Центризбиркома, за действующего главу государства проголосовало свыше 83 процентов избирателей.

Эксперты следили за голосованием во всех регионах страны, посетили сотни избирательных участков. Свои отчёты они направляют в ЦИК.

В адрес Александра Лукашенко продолжают поступать многочисленные поздравления с переизбранием на пост Президента. Их направляют главы государств, белорусские и зарубежные политики и дипломаты.