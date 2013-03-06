Александр Яхновец стал новым руководителем Молодечненского района

Новости Беларуси. Александр Яхновец стал официальным руководителем Молодечненского района. Его кандидатуру на должность председателя райисполкома утвердили депутаты местного районного совета.

Представляя нового главу райисполкома, губернатор Борис Батура отметил высокие лидерские качества Александра Яхновца. Успехи на его предыдущей должности, директора Любанского комбината строительных материалов, будут содействовать улучшению ситуации на предприятиях района.

Молодечно, как крупный промышленный город, должен повысить социально-экономические показатели. Необходимо выполнить задачи, поставленные перед местными властями главой государства по модернизации производства, создании высокопроизводительных рабочих мест, притягивании инвестиций. Есть большие резервы и в аграрной сфере, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.