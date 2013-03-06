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Беларусь избрана в руководящий орган Комиссии ООН по положению женщин

06 марта 2013 08:39
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Новости Беларуси. Беларусь успешно реализует проекты международной технической помощи по борьбе с насилием в отношении женщин. Это было отмечено на сессии, которая стартовала накануне в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и продлится до 15 марта.

Наша страна с учетом национальных достижений в области продвижения гендерного равенства избрана в руководящий орган - Бюро - Комиссии ООН по положению женщин в качестве заместителя председателя.

В первый день работы эксперты подчеркнули, что в Беларуси в процесс борьбы с домашним насилием вовлечены не только госучреждения, но и общественные организации. При этом необходима активная поддержка со стороны международных организаций.

Беларусь предложила этим структурам активнее подключаться к проектам на местах с учетом интересов государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# ООН

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