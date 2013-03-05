Александр Лукашенко ознакомился с ходом переоснащения Дзержинской фабрики «Элиз»

Новости Беларуси. Модернизация, выпуск конкурентоспособной продукции, рост производительности труда и зарплаты. Эти темы 5 марта были в центре внимания президента во время рабочей поездки в Минскую область. Глава государства ознакомился с ходом переоснащения Дзержинской фабрики «Элиз».

Швейная отрасль в концерне «Беллегпром» – одна из ведущих. Еще в советские времена одежда, сделанная в Беларуси, пользовалась популярностью. К сожалению, сегодня на рынке условия диктует китайский производитель. Чтобы отечественной отрасли удержаться на плаву, сохранить лучшие традиции и обеспечить магазины современным товаром, на предприятиях начали модернизацию. Первые результаты уже есть.

Михаил Сучков, председатель концерна «Беллегпром»:

Рассматривая работу концерна, прибыль за 2012 год составила 1 млрд. Это 10% к уровню прошлого года. Сумма отчисления налогов и сборов в бюджет составила 2 млрд 800 млн. Также систематическая работа по снижению издержек производства привело к снижению убыточных предприятий с 18 до 10.

Как один из примеров модернизации швейного предприятия – Дзержинская фабрика. 5 марта президенту продемонстрировали результаты переоснащения.

Производство в райцентре основали еще в 30-ые годы прошлого века. Теперь старые цеха обрели новую жизнь: здесь сделали косметический ремонт, установили современное оборудование.

К примеру, в этом цехе установили автоматизированный конвейер. Он перемещает продукцию между рабочими местами. Например, здесь пришивают воротнички, здесь – манжеты. А в итоге получают готовое изделие. Благодаря этому конвейеру здесь производительность выросла на 20%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На предприятии сегодня работает 700 человек. Татьяна Владимировна 30 лет на производстве. Новые технологии называет космическими. Благодаря модернизации выросли и объемы, и прибыль – только за прошлый год почти в 5 раз.

Татьяна Козел, швея Дзержинской швейной фабрики «Элиз»:

Работа быстрее идет по линии. На мышку нажимаем, работа едет. Пошили сорочку, нажали, отправили.

Работа в цехах действительно впечатляет. А вот экономические показатели не очень. Снизился экспорт. Президент интересуется, почему такая ситуация на предприятии.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Насколько я знаю, зарплата здесь никакая, ниже, чем по концерну, я не говорю уже по стране. С налогами они не особо рванули, запасы на складах у них, по моим данным, под 160%, и они растут.

Михаил Сучков, председатель концерна «Беллегпром»:

Александр Григорьевич, я Вам объясню. Зарплата в январе была маленькая, а сейчас, в феврале, она увеличилась и стала 3.600.000. И они будут наращивать зарплату. Мы поговорили с директором.

Александр Лукашенко:

Зарплата – это хорошо, наращивать ее надо параллельно с ростом производства и продажи.

Борис Батура, председатель Минского облисполкома:

Тут есть экспорт из двух частей: экспорт услуг и экспорт товара, то есть у него в прошлом году экспорт услуг был больше. То есть заказы пошил, получил товар, материал пошил и продал. А в этом году у него больше экспорта готовой продукции, произведенной из собственных уже изделий. Из собственного материала закупил, пошил, продал.

Юрий Лукашевич, генеральный директор Дзержинской швейной фабрики «Элиз»:

Мы пересмотрели производственную программу, отшили больше продукции на свой рынок. На сегодняшний день есть такое понятие «сезонность». Мы взяли ткани, в том числе Оршанского льнокомбината, продукцию отшили. Но реальный сезон весна-лето начинаются у нас отгрузки где-то с конца марта. Поэтому за первое полугодие у нас не будет проблем с остатками склада. Та продукция, которая сегодня есть, у нас востребована. Мы на 100% уверены, что вся она будет продана.

Сегодня фабрика выпускает женские блузки, мужские рубашки и галстуки, а также продукцию для школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Малыш вашу сорочку носит. Это я знаю. Галстуков пять мы купили, вот уже два года пользуемся этими, и рубашкой тоже.

Чтобы белорусская продукция была конкурентоспособной на рынке, необходимы в первую очередь качественные ткани. Почти 90% сырья фабрика закупает за рубежом. Отечественных материалов не хватает, предприятия переоснащаются. Но тот же «Камволь» затягивает с модернизацией.

Президенту представили проект по развитию камвольного производства в столице. Планируется с «Камволя» часть оборудования перенести на «Сукно» в Минске и на предприятие в Слониме, а освободившиеся площади передать в распоряжение города для размещения выставочного комплекса или других целей. Глава государства поставил задачу: прежде чем принять окончательное решение, проработать все вопросы трудоустройства людей.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

В три раза дешевле. Причем это можно сделать по срокам быстрее. И если проект «Камвольблок» не окупаем полностью, то здесь получается где-то 5,6 лет.

Объемы те же самые. Мы убиваем трех зайцев: создаем в Беларуси мощности на 4 млн метров камвольной ткани, мы развиваем сукно (здесь, кстати, увеличим сукно мощности), мы поднимаем фабрику в Слониме. Тоже на 100% загружаем. Она будет делать пряжи и для камвольных, и для костюмов, и трикотажные.

Александр Лукашенко:

Это интересный вопрос, но это надо не в спешке рассмотреть. Если мы этим вариантом достигаем тех целей, которые ставили тогда по «Камволю», так почему бы нет.

Еще одна проблема в швейной отрасли – лекала, то есть сшить товар так, чтобы он сидел по фигуре. Дзержинская фабрика уже пользуется советами известных мировых кутюрье. Но даже если товар сшит с иголочки, конкурировать на рынке Таможенного союза отечественным производителям оказалось очень сложно.

Юрий Лукашевич, генеральный директор Дзержинской швейной фабрики «Элиз»:

На территории Таможенного союза основными нашими конкурентами являются не производители одежды, а торговые компании, которые поставляют продукцию из Китая. Мне кажется, что все-таки надо пересмотреть таможенные пошлины, поскольку сегодня торговые компании, ввозя сюда одежду, платят таможенные пошлины 10%, а мы сюда завозим сырье и платим 15%. Фактически идет поддержка не отечественных производителей, а торговых компаний.

На предприятии учатся не только производить качественный товар, но и продавать его. Главе государства показали как работает фирменный магазин. Такие торговые точки должны появиться по всей России, сейчас активно развивают товаропроизводящую сеть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Важно, что у них при предприятии этот магазин. Это для любого предприятия важно. Ты знаешь, что есть такое предприятие, приехал, купил. Большое дело. Магазин хороший, аккуратный.

На швейных предприятиях преимущественно работают женщины. Президент подчеркнул: профессионалы должны получать достойную зарплату и руководству фабрики на это надо обратить внимание: найти способ стимулирования работников. Ведь кадры в отрасли на вес золота.

Юрий Лукашевич, генеральный директор Дзержинской швейной фабрики «Элиз»:

Люди – это наш капитал. И сохранять тех специалистов, которые могут принести пользу предприятию, я считаю, надо.

Александр Лукашенко:

Абсолютно правильно. Если человек работает и хочет работать, ему надо давать работу. Пусть работает.