Минчане толпами идут к посольству Венесуэлы в Минске

Новости Беларуси. В венесуэльском посольстве в Минске открыта Книга соболезнований в связи со смертью Уго Чавеса, Президента Боливарианской Республики Венесуэла.

Книга соболезнований будет открыта 6 марта с 12 до 18 часов. Сделать запись в ней можно будет также 7, 11 и 12 марта с 10 до 13 часов и с 14 до 18 часов.

Минчане:

Просто это друг нашего народа, понимаете? А с другом прощаться очень тяжело. Все. Он многое сделал для нас, особенно для нашего народа, поэтому я не могла не придти.

Это герой Латинской Америки. Это великий человек.

Он умер, но его идея будет жить очень много лет в нашей памяти.

Анатолий Морозевич, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Уго Чавес являлся истинным другом нашей страны, лично оказывал всегда поддержку.

К посольству идут люди. Они несут цветы, зажигают свечи и лампады, искренне выражают слова скорби в связи с кончиной Уго Чавеса. Сюда идут белорусы, представители других национальностей и венесуэльцы, которые сейчас проживают с нашей стране.

Минчане:

Мы как молодежь Беларуси хотим выразить солидарность венесуэльскому народу и выразить свои сопереживания.

Утрата этого человека значительна и для народа Республики Беларусь.

Я пришел сюда почтить память венесуэльского президента Уго Чавеса, для меня это утрата большого великого человека. Таких не много в нашем мире.

Мне посчастливилось и лично быть в составе нашей делегации и встречаться с президентом Чавесом, поэтому для нас это не просто далекий человек, далекая страна. Это страна, в которой мы оставили часть своей жизни, и мы сегодня пришли поклониться и отдать дань уважения этому человеку, этому несгибаемому борцу за счастье и благополучие и своего народа.

Это огромная потеря не только для венесуэльского – для нашего, белорусского, так как белорусский народ с Венесуэлой буквально еще меньше 30-летия стали очень близкими. Эта потеря для наших народов одинаковая. И хочется верить, что эта скорбь еще больше сплотила наши народы.

Президент Боливарианской Республики Венесуэла скончался от тяжёлой болезни. В Венесуэле время великой скорби и траура, объявлен семидневный траур. Похороны венесуэльского лидера пройдут в пятницу.

Добраться до посольства Венесуэлы можно автобусными маршрутами 29, 18 и троллейбусными маршрутами 12, 29. Ближайшие станции метро: Площадь Победы, Немига.