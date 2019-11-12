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Александр Ван дер Беллен – Александру Лукашенко: вы внесли значительный вклад в то, чтобы о погибших в Малом Тростенце помнили

12 ноября 2019 23:23
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Новости Беларуси. 12 ноября состоялась церемония передачи Дому истории Австрии вещей погибших в Тростенце граждан этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Ван дер Беллен – Александру Лукашенко: вы внесли значительный вклад в то, чтобы о погибших в Малом Тростенце помнили-1

Господин Ван дер Беллен подчеркнул духовность белорусского народа, который сберег общую память, и личный вклад в это Александра Лукашенко.

Александр Ван дер Беллен – Александру Лукашенко: вы внесли значительный вклад в то, чтобы о погибших в Малом Тростенце помнили-4

Александр Ван дер Беллен, федеральный президент Австрии:
Для меня лично ваш визит в Вену был особенно важным, господин Президент, прежде всего после моего собственного приезда в Беларусь в 2018 году во время открытия мемориала «Малый Тростенец». Он является, так сказать, вопросительным знаком для Австрии, потому что многие здесь не знали об этом месте памяти.

Александр Ван дер Беллен – Александру Лукашенко: вы внесли значительный вклад в то, чтобы о погибших в Малом Тростенце помнили-7

Все в Австрии знают, что такое Auschwitz, Mauthausen. Но то, что Малый Тростенец был одним из самых страшных лагерей смерти, где погибли столько австрийских евреев – это неизвестный факт. Более 10 тысяч, большая часть из которых из Вены, были уничтожены и убиты на месте после того, как они несколько дней ехали туда на поезде без питания. Больше, чем в Малом Тростенце, было убито австрийских евреев только в Аушвице.

Александр Ван дер Беллен – Александру Лукашенко: вы внесли значительный вклад в то, чтобы о погибших в Малом Тростенце помнили-10

И вы, господин Президент, внесли свой значительный вклад в то, чтобы этих людей помнили. И я вам за это действительно очень признателен.

Александр Ван дер Беллен – Александру Лукашенко: вы внесли значительный вклад в то, чтобы о погибших в Малом Тростенце помнили-13

# Международная политика # Александр Ван дер Беллен # Александр Лукашенко # Фотофакт

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