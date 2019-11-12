Александр Ван дер Беллен: Австрия в рамках ОБСЕ поддерживает усилия Беларуси по разрешению конфликта в Украине

Новости Беларуси. Возможность самостоятельно принимать решения касаемо внутренней и внешней политики – это то, что может делать Беларусь, в отличие от той же Австрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом с долей сожаления сказал австрийский президент, комментируя, очевидно, пассивность Евросоюза в урегулировании ситуации в Украине.
Александр Ван дер Беллен, федеральный президент Австрии:
Сегодня мы так же говорили о различных вопросах, касающихся восточной Украины. Беларусь является хозяином переговоров по решению конфликта. Минские соглашения стали известными и даже знаменитыми, и Беларусь действительно внесла свой достойный вклад в устойчивое разрешение этого конфликта. Австрия, конечно же, поддерживает усилия в рамках ОБСЕ.