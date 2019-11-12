Александр Ван дер Беллен: Австрия в рамках ОБСЕ поддерживает усилия Беларуси по разрешению конфликта в Украине

Новости Беларуси. Возможность самостоятельно принимать решения касаемо внутренней и внешней политики – это то, что может делать Беларусь, в отличие от той же Австрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом с долей сожаления сказал австрийский президент, комментируя, очевидно, пассивность Евросоюза в урегулировании ситуации в Украине.