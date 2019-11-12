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«Разумный выбор». В Беларуси началось досрочное голосование на парламентских выборах

12 ноября 2019 18:09
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Новости Беларуси. Уже с 12 ноября в Беларуси можно проголосовать досрочно. Такая возможность будет предоставлена вплоть до 16 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Она предусмотрена для тех белорусов, которые не смогут прийти на избирательные участки в основной день выборов. Избирательная кампания – напряженная пора и для журналистов, потому возможностью досрочного голосования воспользовался и наш коллега Александр Добриян.

«Разумный выбор». В Беларуси началось досрочное голосование на парламентских выборах-1

Предъявляю урну для досрочного голосования и показываю, что она абсолютно пуста. Мы приступаем к ее опечатыванию.

С этой стандартной процедуры утром 12 ноября началась работа 5593 избирательных участков по всей стране. Урны, бюллетени, списки избирателей – к десяти утра все было готово к старту голосования.

«Разумный выбор». В Беларуси началось досрочное голосование на парламентских выборах-3

Пожалуйста, подходите к членам комиссии.

«Разумный выбор». В Беларуси началось досрочное голосование на парламентских выборах-5

Для велогонщицы Анны Чуянковой быть первой жизненное кредо. У члена национальной сборной по велотреку жесткий тренировочный график, режим и конец недели расписан буквально по минутам.

«Разумный выбор». В Беларуси началось досрочное голосование на парламентских выборах-7

Анна Чуянкова, чемпионка Беларуси по велотреку: 
У меня скоро намечается тренировочный сбор, к которому я должна подойти в соответствующей форме. Поэтому я занята в воскресенье. Узнала, что можно проголосовать досрочно, решила не упустить это право и пришла уже сегодня.

«Разумный выбор». В Беларуси началось досрочное голосование на парламентских выборах-9

А вот Татьяна Кабаева пришла на участок сегодня потому что свой единственный выходной на этой неделе проведет, помогая пожилым родителям.

«Разумный выбор». В Беларуси началось досрочное голосование на парламентских выборах-11

Татьяна Кабаева, жительница Гомеля: 
Люблю голосовать первой в первый день. Сразу проголосовал и все. Свой голос отдал.

«Разумный выбор». В Беларуси началось досрочное голосование на парламентских выборах-13

Есть свои причины голосовать досрочно и у старшего поколения.

«Разумный выбор». В Беларуси началось досрочное голосование на парламентских выборах-15

Инна Гарбузова, пенсионерка: 
Я из того века: воспитана все выполнять, государственные все программы и выборы. Поэтому и пришла. Мы воспитаны еще так, мы ничего не игнорируем. Люди того времени.

«Разумный выбор». В Беларуси началось досрочное голосование на парламентских выборах-17

Причины прийти на участок не в основной день голосования, а в течении пяти дней досрочного у каждого свои. Правда, объяснять их никому не нужно.

«Разумный выбор». В Беларуси началось досрочное голосование на парламентских выборах-19

Александр Добриян, корреспондент: 
В воскресенье у журналистов будет не меньше работы, чем у членов избирательных комиссий. Добраться у своего участка может просто не хватить времени. Проголосовать досрочно – разумный выбор.

«Разумный выбор». В Беларуси началось досрочное голосование на парламентских выборах-21

К слову, процедура досрочного голосования не белорусское изобретение. Например, норвежцы досрочно голосуют целых четыре недели, а граждане Швеции – шесть. Сделано это для удобства избирателей: чтобы у каждого была возможность реализовать свое избирательное право.

«Разумный выбор». В Беларуси началось досрочное голосование на парламентских выборах-23

Алексей Неверов, председатель Гомельской областной избирательной комиссии:
Участки все открыты. Все 100 % участков готовы к проведению досрочного голосования. Конечно, за исключением так называемых закрытых (которые находятся в специализированных учреждениях), которые будут работать только в день основного голосования, 17 числа.

На одном из гомельских округов будущий депутат в придачу к мандату получит еще и пару сотен пожеланий. До 17 ноября оставить напутствие народному избраннику может любой желающий.

«Разумный выбор». В Беларуси началось досрочное голосование на парламентских выборах-25

Оксана Герасимчук, студентка Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации: 
Для меня очень удобно, что я могу следить за предвыборной кампанией и предвыборные программы кандидатов узнавать из социальных сетей. Мне очень важно, что я могу наблюдать за жизнью кандидатов.

«Разумный выбор». В Беларуси началось досрочное голосование на парламентских выборах-27

Досрочное голосование продлится до вечера 16 ноября. Тех, кому удобнее сделать свой выбор в основной день голосования, на избирательных участках ждут 17 ноября. В комиссии уже поступают заявки от людей, не имеющих возможности самим прийти на участок. Голосование для этой категории граждан традиционно пройдет на дому в воскресенье.

# Выборы-2019 # Александр Добриян # Алексей Неверов

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