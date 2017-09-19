Александр Лукашенко и Сергей Шойгу 20 сентября будут наблюдать за ходом учения «Запад-2017» на Борисовском полигоне

Новости Беларуси. «Активная фаза» учения «Запад-2017» уже на финишной прямой. Планируется, что 20 сентября, в ключевой день маневров, за ними будет наблюдать Президент Беларуси.
Александр Лукашенко посетит общевойсковой полигон в Борисове.
Это крупнейший плацдарм в стране, где союзные войска покажут, насколько они готовы взаимодействовать при защите важных объектов и обороняться от натиска потенциального противника. Кроме главы государства, на полигон под Борисовом приедет министр обороны России Сергей Шойгу.
Владимир Макаров, начальник Управления информации – пресс-секретарь Главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь:
На полигоне будут отработаны согласованные действия разнородных сил и средств Вооруженных Сил Республики Беларусь и Российской Федерации по отражению наступления условного противника и созданию условий к проведению контрнаступления
(с дальнейшей задачей разгрома противника и восстановления утраченного положения).
Учебно-боевые действия также пройдут на полигонах Лепельский и Осиповичский. Там военнослужащие Беларуси и России переходят в контратаку – завтра падет последний предполагаемый оплот экстремистов. Кстати, в ходе розыгрыша этого учебного эпизода на полях появится бронетранспортер «Кайман», флагман белорусского военпрома.