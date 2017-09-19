Александр Лукашенко и Сергей Шойгу 20 сентября будут наблюдать за ходом учения «Запад-2017» на Борисовском полигоне

Новости Беларуси. «Активная фаза» учения «Запад-2017» уже на финишной прямой. Планируется, что 20 сентября, в ключевой день маневров, за ними будет наблюдать Президент Беларуси.

Александр Лукашенко посетит общевойсковой полигон в Борисове.

Это крупнейший плацдарм в стране, где союзные войска покажут, насколько они готовы взаимодействовать при защите важных объектов и обороняться от натиска потенциального противника. Кроме главы государства, на полигон под Борисовом приедет министр обороны России Сергей Шойгу.