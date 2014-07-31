Александр Лукашенко заявил, что Беларусь будет делать все для нормализации ситуации в Украине

Новости Беларуси. 31 июля с экс-Президентом Украины Леонидом Кучмой встретился глава белрусского государства. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь будет делать все для нормализации ситуации в Украине. Наша страна крайне заинтересована в стабилизации обстановки, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сегодня президенты Украины (бывших президентов не бывает) должны включиться все в этот процесс. Где только возможно внести свой вклад для стабилизации обстановки в родной для нас Украине. Это для нас не чужая страна. Когда Петр Порошенко спросил достойно организовать это мероприятие, я ему сказал: все сделаем, только бы лучше было в Украине. Все, что надо, мы сделаем. Вы не читайте и не слушайте, что тут всякие говорят о каком-то пиаре, имидже. Нам ничего этого не надо. Вы это хорошо знаете. Посредничества я не терплю вообще. Знаю, сколько у меня тут было посредников в отношениях с Европой. Мы будем вместе с вами делать для нашей Украины все необходимое, чтобы хоть как-то снизить накал противостояния на востоке Украины. Мы в этом крайне заинтересованы, потому что еще в ваши времена достигали товарооборота $6-7 млрд. Для нас это жизненно важно с точки зрения жизни нашей Беларуси, а не какого-то там пиара. На крови пиар никто не делает, когда гибнут люди. Поэтому вы можете быть уверены, что сколько надо мероприятий, столько мы и проведем для той группы, в которой вы сегодня работаете.

Леонид Кучма, президент Украины в 1994-2005 гг.:

Спасибо, Александр Григорьевич, на добром слове. Спасибо за возможность сегодня встретиться. Действительно, Украина сегодня переживает не самые лучшие свои времена. Вопрос вообще стоит ребром: быть Украине, не быть Украине. Все события последних месяцев больше задают вопросов, чем ответов. Ответов, к сожалению, нет до сих пор. Мы в какой-то мере за ответами приехали сюда к вам. С вашей и Божьей помощью будем стараться находить ответы.