Александр Лукашенко: зарплату учителям надо поднять как минимум на четверть

Вернемся к 1 сентября. В День знаний Александр Лукашенко потребовал повысить зарплату учителям и очистить систему образования от всяких прилипал. Президент говорил об этом, посещая специальную общеобразовательную школу-интернат в Минске, и многому искренне удивлялся.

Первое сентября. Алена садится за парту. 12-й год подряд. Последний – выпускной класс. Именно 12-й. В школе-интернате для детей с нарушениями слуха учатся на год больше, чем в обычных классах.

В День знаний в эту особенную школу приехал Президент. Чуть позже Александр Лукашенко признается: «особенными» этих детей он уже не считает. Вот кабинет труда. Здесь запросто реализовали то, о чем не раз говорил глава государства.

В 14-16 лет здесь ученицы уже имеют трудовую книжку. В летних лагерях зарабатывают свои первые деньги. Сами обшивают и себя, и школу.

Обучать детей с нарушением слуха, разумеется, может не каждый преподаватель. Не так давно в университетах начали готовить педагогов, а теперь и преподавать язык жестов в школах.

Владимир Федорович – носитель этого языка. А еще он прекрасно читает по губам с любого расстояния.

Владимир Мелеховец, учитель ГУО «Специальная общеобразовательная школа-интернат № 13 Минска для детей с нарушением слуха»:

Я помню, когда учился в школе, был глухой и сидел за первой партой. Моя задача была поставлена усиленно работать над восприятием артикуляции.

Неслышащего абитуриента много лет назад вопреки правилам зачислили в педагогический вуз на факультет истории после личной беседы с министром. Он отлично понимал по губам речь и без труда отвечал на все вопросы чиновника. Такая удивительная особенность помогает уже опытному педагогу сегодня ставить артикуляцию ученикам.

Вот еще один преподаватель – Дмитрий. Учит детей информатике. Когда-то он сам закончил это самое заведение, а теперь, получив профессию, инженер-программист вернулся сюда преподавать.

Правда, не всем выпускникам везет с трудоустройством. Главе государства говорят о проблеме. Даже при наличии заранее заключенного договора работодатели отказываются принимать сотрудника с особенностями.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы мне изучите проблему, кто не берет, почему не берет. Тем более, когда заказывают людей, знают, что к ним придут, и отказывают. Вы уточните, где это, кто у нас такой смелый.

Всего 120 детей. Классы небольшие. В первый в этом году пришли 10 ребят. В День знаний их ждал приятный сюрприз.

О чем говорят на первых уроках? Сложные задания и оценки далеко впереди. Сегодня разговор о незыблемых ценностях. О мире, о стране, о мечтах. О детских, и о взрослых.

Особенные дети по-особенному добрее, но еще и целеустремленнее, – отмечает глава государства. Они по-иному воспринимают мир, но ни в чем не уступают обычным детям.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я сегодня впервые для себя, долго думая, открыл такую вещь: никакие вы не инвалиды, абсолютно нет. Вы такие же, как и мы, просто немножечко от нас отличаетесь, совсем чуть-чуть.

И еще, что я хочу сказать. Конечно, взрослых, детишек, которые здесь занимаются, и преподавателей особенно, руководство нашей школы заботит то, какой дальше вы изберете путь. Я вам обещаю, что здесь проблем у вас не будет. Мы договорились, что в правительстве мы еще раз изучим проблему занятости, чтобы все вы нашли свое место в этой жизни, чтобы вы могли работать и зарабатывать для себя и своих детей.

Не могли не затронуть и общие проблемы системы образования. Уже не раз глава государства поднимал вопрос о статусе учителя и его заработной плате.

Александр Лукашенко:

Школа – это прекрасно для человека. И с точки зрения его свободы, творчества, сам заняться может каким-то вопросом. Единственное, надо, чтобы они не обижались на низкую зарплату. И вот за счет этого нам надо хотя бы на четверть еще им за какое-то время поднять зарплату. Я уверен, из школы никто не уйдет. В течение короткого времени попробуем в этом плане поднять учителям. Но первое мое условия – вы должны систему образования очистить полностью от этих прилипал разных. У нас их море. Начиная от верха, Министерства образования, и заканчивая школой. Надо посмотреть не в ущерб детям.