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В Братиславе Владимир Макей примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел ЕС и «Восточного партнёрства»

03 сентября 2016 11:03
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Новости Беларуси. Глава внешнеполитического ведомства Беларуси 3 сентября посетит с рабочим визитом Братиславу.

В Словацкой Республике Владимир Макей примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел стран Европейского союза и инициативы ЕС «Восточное партнерство».

Именно о перспективах его развития и будет идти речь. Напомним, что в список государств Восточного партнёрства входят: Беларусь, Украина, Молдова, Азербайджан, Армения и Грузия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Европейский союз

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