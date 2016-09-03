В Братиславе Владимир Макей примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел ЕС и «Восточного партнёрства»

Новости Беларуси. Глава внешнеполитического ведомства Беларуси 3 сентября посетит с рабочим визитом Братиславу.

В Словацкой Республике Владимир Макей примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел стран Европейского союза и инициативы ЕС «Восточное партнерство».

Именно о перспективах его развития и будет идти речь. Напомним, что в список государств Восточного партнёрства входят: Беларусь, Украина, Молдова, Азербайджан, Армения и Грузия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.