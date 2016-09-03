Президент Беларуси о смерти Ислама Каримова: ушёл из жизни блестящий лидер

Новости Узбекистана. Скончался Президент Узбекистана. Ислам Каримов ушёл из жизни на 79 году. Смерть наступила в результате инсульта. В стране объявлен трехдневный траур.

Ислам Каримов находился у власти последние 26 лет. Руководить страной он начал с 1990 года.

А в 1991, после провозглашения независимости Узбекистана, был избран Президентом.

Соболезнования руководству и народу страны, а также семье и близким покойного направил глава белорусского государства Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ушёл из жизни блестящий лидер, который посвятил себя служению своему народу и государству. Сограждане и друзья по всему миру будут помнить Ислама Абдуганиевича как выдающегося политического и общественного деятеля, чье имя неразрывно связано со становлением независимого Узбекистана.

Похороны Ислама Каримова пройдут 3 сентября в Самарканде, его родном городе.

Участие в траурной церемонии примет премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.