От представителей инициативных групп по выдвижению кандидатов в Президенты Беларуси не поступило ни одной жалобы

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается первый активный этап президентской кампании. Инициативные группы собирают подписи в поддержку 8-ми потенциальных кандидатов на главный пост в стране. Напомним, каждому из них их необходимо минимум 100 тысяч. Пикеты размещаются в наиболее людных местах. Крайний срок, когда должны быть сданы листы с подписями, — 21 августа.

Каждая подпись — как проводник в следующий этап избирательной кампании. В центре агрогородка Копысь — пикет инициативной группы в поддержку действующего президента Александра Лукашенко. Пока о предвыборной кампании ни слова. Согласно законодательству только сухие факты из биографии потенциального кандидата.

Эдуард Евменов, член инициативной группы Александра Лукашенко:

Мы знали, что жители здесь активные, но примерно за 20 минут уже около 30 подписей собрано в поддержку выдвижения кандидата.

Галина Подберецкая, житель агрогородка Копысь:

Это и мир, и спокойствие, и работа, и благоустроенность, и архитектурные памятники, все, что нужно для цивилизации и хорошей жизни. Поэтому каждый из нас должен сделать осознанный, правильный выбор.

С утра и до вечера инициативные группы работают и в Минске. 27 июля самым «рыбным» местом стала площадка около ГУМа. Здесь соседствуют инициативные группы разных кандидатов. У Татьяны Короткевич сразу два штаба. Рядом и члены инициативной группы Сергея Гайдукевича. Такому количеству активистов на метр квадратный никто из прохожих не удивляется: сбор подписей начался в конце прошлой недели, а закончится 21 августа. Кстати, белорусы вправе поддержать одного или нескольких выдвиженцев, но за каждого могут подписаться только один раз.

Избиратели:

Сейчас в связи с ситуацией в Украине самое главное — это мир. Конечно, работа, спокойствие, стабильность.

Чтобы еще больше мы шли по тому накатанному пути, который мы взяли. И точно так же было спокойно нам жить, чтобы рождались дети. А дети — это будущее.

По сравнению с другими странами у нас жить хорошо, спокойно. И детям расти в такой стране было бы хорошо.

Буквально рукой подать и до стенда следующего потенциального претендента на высший пост в стране Виктора Терещенко. Члены этой инициативной группы делают ставку в основном на сбор подписей на дому. Но пикеты, как средства сбора подписей, тоже хороши. Правда, на выходных белорусы были более активными, отмечают в инициативной группе. Сегодня привлечь внимание избирателей сложнее. Тем не менее сбавлять темпы ни одному из потенциальных претендентов не рекомендуется. Для регистрации в качестве кандидата нужно заручиться поддержкой как минимум ста тысяч избирателей.

Антон Виноградов, член инициативной группы Виктора Терещенко:

Не стоит ни закликать, ни кричать в громкоговоритель. Если человеку интересно, он сам подойдет, прочитает. Наша задача — дать более подробную информацию.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Та неофициальная информация, которая поступает в Центральную комиссию от членов инициативных групп, свидетельствует о том, что подписи собирать им хорошо и комфортно. Лучшим показателем этого является то, что за выходные дни за время дежурства Центральной комиссии не поступило ни одной жалобы.

Всего ЦИК зарегистрировал восемь инициативных групп. Таким образом, в 2015 году за президентское кресло поборется меньше претендентов, чем на выборах в 2010. Тогда в президентской гонке участвовали 10 кандидатов. Регистрацию кандидатов ЦИК проведет с 6 по 15 сентября. После этого уже официальные кандидаты на высший пост в стране перейдут к следующему этапу избирательной кампании — агитации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.