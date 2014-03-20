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В Совбезе ООН предлагают расследовать в Украине все случаи притеснения по национальному признаку

20 марта 2014 19:40
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Новости Украины. Обсуждение вопросов, связанных с Украиной, шло 20 марта на мировых площадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так в Совбезе ООН, в рамках очередного заседания, был заслушан доклад помощника генсека по правам человека. В тексте выступления содержался призыв к тщательному расследованию в Украине всех случаев притеснения по национальному признаку.

Также украинская проблематика уже стала главной темой еще только открывающегося двухдневного саммита ЕС. Кроме этого, комплекс вопросов, связанных с Украиной, обсудили в Москве и генсек ООН Пан Ги Мун с президентом России Владимиром Путиным.

# Майдан в Киеве

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