А. Лукашенко: Скажу непопулярную вещь: прекратите играться в разного рода рассуждения и демократию

Все должны работать на конкретный результат. Об этом заявил Александр Лукашенко при рассмотрении кадровых вопросов. Новые должности – у 30 руководителей.

В таможенном комитете на должности замов председателя назначены Юрий Брытков и Сергей Полудень.

Президент дал согласие на назначение заместителей министров в некоторые ведомства. Так, Дмитрий Пиневич будет работать первым замом в Минздраве, Александр Забэлло и Эдвард Матулис стали заместителями министра торговли. Александр Румак – заместителем министра труда.

Новые лица в комитете госконтроля. Председателем комитета по Брестской области стал Валерий Стадольников, по Гомельской – Александр Атрощенко. Глава государства дал согласие на назначение Владимира Подковырова председателем правления «Белагропромбанка». Генконсулом Беларуси в Мюнхене стал Александр Ганевич.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вас объединяет одно – вы, придя в трудовые коллективы (и не последними людьми, а заместителями важнейших ведомств, в том числе, экономических и других социальных ведомств), должны усвоить одно: от каждого ведомства, в том числе, от вас, людей, которые будут занимать высокие посты и должности, как никогда нужен конкретный результат и работа с людьми.

Скажу непопулярную вещь: прекратите играться в разного рода рассуждения и демократию. Вы идете на производство. Будь то замминистра торговли или другой заместитель министра, это конкретная работа. Там полная диктатура технологии. И мы, если хотим нормально жить, винтики этой технологической цепочки. Поэтому, если мы хотим добиться успеха и получить конкретный результат, нужна железная дисциплина. Потому что технология производства того или иного товара или процесса предполагает точное по времени и месту исполнение тех или иных операций.

Также президент дал согласие на назначение председателей некоторых райисполкомов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Руководить Сенненским будет Виктор Цапота, Толочинским – Алексей Горнак, Мозырским – Евгений Адаменко.

Поменялись управленцы на некоторых предприятиях. Новый генеральный директор «Нафтана» – Владимир Третьяков. А Минский электротехнический завод имени Козлова возглавит Александр Радевич.

Учитывая события в экономике, подчеркнул президент, руководителям нужно уметь «бежать впереди».

Александр Ярошенко, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Каждая экономика имеет, конечно, свою специфику. И наша экономика, безусловно, ориентирована на социум, на человека. И это, наверное, самое главное, что мы должны учитывать при проведении нашей экономической политики. То есть, достижения конечного результата для людей.