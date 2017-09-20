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Александр Лукашенко: Я хочу поблагодарить всех журналистов, которые просто блестяще отработали на этих учениях

20 сентября 2017 15:36
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Новости Беларуси. Совместная военная деятельность Беларуси и России служит исключительно защите национальных интересов. Об этом Президент заявил во время смотра войск двух стран, принимающих участие в учении «Запад-2017». Главнокомандующий Беларуси посетил полигон Борисовский (там проходит завершающий этап маневров).

Александр Лукашенко выразил благодарность военнослужащим, а также журналистам, которые освещали «Запад».

Александр Лукашенко: Я хочу поблагодарить всех журналистов, которые просто блестяще отработали на этих учениях-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Цели, которые были поставлены перед этими учениями, достигнуты. Мы все задачи полностью реализовали, решили свои задачи, которые перед нами ставились. Основная фаза учений – это белорусские учения: шесть полигонов, две территории были задействованы. Мы отрабатывали действия не только вооруженных сил армии, которая постоянно дислоцируется в Беларуси и существует, но и систему территориальной обороны, так как она должна работать в опасный период. Всё это вы видели, прекрасно знаете.

В связи с этим я хочу поблагодарить всех журналистов, которые просто блестяще отработали на этих учениях: и в период их подготовки, и в период проведения учения, особенно таких острых мероприятий, как сегодня. Поэтому я должен прямо сказать, что цели, которые поставлены в широком плане перед учениями, они были реализованы – не только на белорусских полигонах, но и на полигонах российских, на западе нашего союза – Калининградской, Ленинградской области. Воевали и в Ашулуке, и в других местах отрабатывали наши замыслы. И работали наши Вооруженные Силы, техника, которая не может работать здесь. Все элементы учения мы отработали.

Кроме того, Президент отметил абсолютную прозрачность маневров.

Беларусь и Россия показали возможности в защите Союзного государства на высоком уровне, без «показухи». К слову, стратегическое учение «Запад-2017» проводится раз в два года. Об этом договорились Президенты Беларуси и России в 2009. В прошлый раз основная «тренировка» велась в Российской Федерации, теперь же – на шести полигонах в Беларуси. К участию в учениях в Минской области призвали 60 лиц запаса.

# Военные учения # Александр Лукашенко # Беларусь-Россия # Фотофакт # Вооруженные силы Республики Беларусь # Учения «Запад-2017»

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