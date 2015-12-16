Александр Лукашенко: Я хочу особенно подчеркнуть: нам нельзя упускать ситуацию с Украиной

Новости Беларуси. Безопасность внутри Беларуси и на её границах. Улучшение работы ведомств силового блока обсуждалось сегодня, 12 декабря, на совещании у главы государства. Речь шла и об Украине. По сути, непростая ситуация в этой соседней стране требует определённых шагов по защите наших границ и не только. Какие меры предпринимаются, чтобы белорусов не затронули любые неурядицы в этом неспокойном мире? Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

В эпоху, когда торговые горизонты расширяются, глобальные интеграционные процессы идут полным ходом, расширять возможности и поле зрения приходится и в борьбе с общими мировыми угрозами. К сожалению, они с границами не считаются. Даже когда стреляют далеко, нужно быть начеку.

Белорусов, уехавших воевать в Украину, по данным Министерства внутренних дел, около сотни. В Следственный комитет уже направлены материалы в отношении 12 граждан – они принимали участие в боевых действиях с обеих сторон конфликта на Донбассе. Около десятка наших соотечественников подозревают в интересе к группировке Исламское государство.

Во всем мире неспокойно. В Беларуси контроль тоже усилен. И внутренние войска, и пограничники уже давно работают в особом режиме. Аэропорт – в последнее время здесь еще более тщательно, чем всегда, следят, кто и что проносит на борт, кто въезжает и что ввозит в страну через воздушные ворота. Железнодорожные вокзалы, пограничные пункты на автомагистралях – задачи те же: не допустить на территорию Беларуси даже малейшую угрозу. Как еще усовершенствовать безопасность внутри страны и на ее границах, обсуждали сегодня на совещании у главы государства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я хочу особенно подчеркнуть: нам нельзя упускать ситуацию с Украиной. Уже то, что Шуневич задерживает там непонятных людей на вокзале с гранатами, взрывчатками и прочее, говорит о том, что нам расслабляться ни в коем случае нельзя. Так я понимаю? И руководитель пограничного ведомства доложит о том, как идут действия по укреплению нашей южной границы. Более того, я хочу вас просто предупредить: с 1 января начинает действовать у нас, Украины с Европейским союзом, соглашение. Естественно, это соглашение напрягает не только Россию, хотя озабоченности высказывались ранее, более года назад. И вот, на встрече с президентом России. Он обращал внимание на вступление в силу этого соглашения, которое приведет к определенным рискам для России и для нас, в том числе и Казахстана. Поэтому нам надо быть готовыми в этом плане, обсуждать эти вопросы, естественно, нам троим (Евразийский экономический союз плюс Армения и Кыргызстан), и с Украиной предварительно каким-то образом обсуждать эти проблемы, потому что само не рассосется. У нас хватает своих проблем в экономике. Но если еще и хлынут товары из Европейского союза, которые будут ввозиться по нулевой ставке в Украину, тогда мало не покажется. Поэтому все, что мы делали по укреплению южных рубежей нашей страны в плане безопасности и экономики, оказалось сегодня востребовано. И я хотел бы слышать, как у нас обстоят дела с укреплением границ.

С нового года в силу вступает экономическая составляющая о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. То есть беспошлинный ввоз товаров. А плюс еще технические и фитосанитарные стандарты. Кроме собственной безопасности на южной границе, для нас актуален вопрос экономический. Ведь Украина не просто сосед – это наш торговый партнер. Так что преобразование и оснащение рубежей, в том числе пунктов пропуска, сейчас востребовано.

Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь:

Дополнительных задач сегодня не было озвучено. Они были поставлены ранее по укреплению границы в южном направлении. Мы вынуждены это делать – выстраивать нормальную цивилизованную границу, которая должна быть между двумя независимыми государствами, улучшать работу на пунктах пропуска, усиливать контроль на пунктах пропуска с целью недопущения попадания в нашу страну различных негативных материалов и людей.

Сегодняшний разговор у президента – в продолжение совещания, которое состоялось месяц назад. По вопросам деятельности силового блока. В Беларуси он укомплектован, кадровые назначения не нужны, – контрастирует президент, – работа идет эффективно.

Станислав Зась, госсекретарь Совета безопасности Республики Беларусь:

У нас снижается гибель граждан от различного рода преступлений, правонарушений, от ДТП на дорогах, от различных техногенных аварий и катастроф. Это показатель работы этой системы. И в целом вопрос (сегодня он не стоит) о том, чтобы кардинальным образом реорганизовывать эту системы, менять. Нет. Речь идет именно об улучшении качества каждого ведомства по своим сферам деятельности.

Но эффективность силового блока нужно повышать. В том числе за счет оптимизации ведомств. Впрочем, конечно же, в разумных пределах. Например, избавление от ненужных функций, и за счет этого увеличение сил для выполнения поставленных задач.

Следственный комитет существует 4 года. Оптимизацию в ведомстве уже проводили, но резервы еще есть. Совсем недавно, буквально месяц назад, главой Следственного комитета назначен Иван Носкевич. Уже вступивший в должность председатель анонсирует: в ближайшие месяцы структуру комитета приведут к оптимальной.

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Республики Беларусь:

В процессе оптимизации нашей организационно-штатной структуры мы, наверное, меньше акцент будем делать на какие-то тыловые структуры, структуры, которые обеспечивают деятельность самого Следственного комитета, а особый акцент будет делаться непосредственно на следственную работу.

Только за минувший год Следственный комитет рассмотрел 130 тысяч заявлений, возбудил 90 тысяч уголовных дел, причем 40 тысяч уже направлены в суд.

Безопасность, то есть эффективность силового блока, причем и внутри страны, и на внешнем контуре – сегодня это тот вектор, движение по которому всегда должно идти по нарастающей.