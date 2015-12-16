Александр Лукашенко утвердил кандидатуры премьер-министра Беларуси и его заместителей

Новости Беларуси. Президент утвердил кандидатуры премьер-министра и его заместителей. Андрей Кобяков и все вице-премьеры продолжат работу в своих должностях. На встрече с руководством Совета министров Александр Лукашенко напомнил, что команда была сформирована еще до выборов.

Нынешний состав работает почти год. Глава государства назвал его работоспособным. Поэтому на первый план сегодня выходят экономические вопросы.

Окончательно же Правительство Беларуси будет сформировано в ближайшее время. Кадровые корректировки могут затронуть некоторые Министерства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я сегодня принял решение о назначении присутствующих здесь членов Правительства на соответствующие должности. Имеется в виду премьер-министра, вице-премьеров. И я хотел бы услышать от вас вашу точку зрения на работающих ныне министров, оценку этих министров. Вы курируете свои блоки, у вас в подчинении немало министров. Я хотел бы услышать вашу точку зрения прежде, чем окончательно сформировать Правительство. Правда, нас, я несколько раз замечал это, покритиковывают в так называемой оппозиционной прессе, «пятой колонны», точнее сказано будет, что, мол, Правительства нет и так далее. Просто забыли о том, что Правительство было сформировано до президентских выборов. И уже второй раз, по-моему, мы в истории нашей так поступаем для того, чтобы люди видели, если этого Президента избирают, кто будет работать в Правительстве. Но тем не менее мы тогда договорились с тогдашним главой Администрации, ныне премьер-министром, что пройдет какое-то время (полгода, чуть больше) и будет возможность и нам посмотреть на работу нового состава. И людям определиться, которые поработают в Правительстве. Может, им не понравится, может, они поймут, что не туда попали, и так далее. Поэтому у нас до сих пор существует работоспособное Правительство. Но по закону и в связи с тем, что мы договорились в течение полугода посмотреть, как оно будет работать, его надо переназначить юридически и внести предложения по премьер-министру назначиваемому, внести предложения на согласование нижней палаты Парламента. Вы это все прекрасно знаете. Но еще раз подчеркиваю: прежде, чем назначить всех членов Правительства, министров, я хотел бы услышать мнения вице-премьеров, которые будут управлять соответствующими ведомствами и министерствами.

По оценке президента, в Беларуси существует работоспособное Правительство. Но юридически его надо переназначить, внести предложение по премьеру-министру на согласование Палаты представителей. Соответствующие указы будут подписаны в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.