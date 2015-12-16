Казахстан 16 декабря отмечает День Независимости

Новости Беларуси. День Независимости отмечает 16 декабря один из стратегических партнеров Беларуси – Казахстан. В торгово-экономических отношениях государства значительно преуспели, увеличив товарооборот с 2007 года практически вдвое.

С национальным праздником президента Казахстана Нурсултана Назарбаева поздравил Александр Лукашенко. Аналитики сегодня отмечают высокую результативность совместных межгосударственных проектов. Существует и немало примеров, когда дружбу между странами укрепляют люди, чьи судьбы тесно связаны с Беларусью.

Рахимжан приехал в Беларусь в 2014 году. Выпускник медуниверситета в Алма-Аты еще пять лет назад выбрал специализацию. Он наблюдал, как белорусские врачи помогают казахским хирургам впервые пересадить печень. В клиническую ординатуру поступил в Минск, чтобы перенять опыт коллег-трансплантологов.

Рахимжан Умбетжанов, врач, клинический ординатор:

В первую очередь научился делать заборы, делать бактейболы (готовить органы на пересадку). Моей карьере это поможет, я буду развивать в Казахстане медицину.

Рахимжан планирует защитить кандидатскую по трансплантологии, пока ассистирует на операциях. В его личном деле за два года более 50 пересадок печени и почек. Но самой сложной и одновременно интересной работой считает трансплантацию печени 5-месячному ребенку.

Рахимжан Умбетжанов, врач, клинический ординатор:

Цирроз печени. Операция длилась больше 16 часов, прошло очень удачно. Ребенок на сегодняшний день активно двигается, никаких жалоб. По анализам все хорошо.

Ерлан Алимбаев тоже занимается операциями – финансовыми. Последние два года изучает специфику белорусского рынка. Банк, которым он управляет, поддерживает малый и средний бизнес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ерлан Алимбаев, исполняющий обязанности председателя правления коммерческого банка:

Нравится, что у нас есть тесный и качественный контакт с регулятором, который помогает нам достаточно быстро и оперативно решать все наши бизнес-задачи. Во-вторых, это платежная дисциплина наших клиентов, что в текущей ситуации немаловажно.

Ерлан отмечает схожесть рынков Казахстана и Беларуси. Например, выросла квота иностранного капитала в банковском секторе. А рядовые потребители, согласно международному рейтингу, близки по уровню финансовой грамотности. Кроме того, финансист ощущает возросшую конкуренцию на белорусском рынке.