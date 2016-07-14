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Тереза Мэй: Brexit и феминизация правительства

14 июля 2016 12:14
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Новый премьер-министр Великобритании произвела ключевые назначения в своем кабинете. Министром иностранных дел стал Борис Джонсон, который был душой кампании Brexit и, фактически, привел евроскептиков к победе. В то же время бывший глава внешнеполитического ведомства Хаммонд назначен министром финансов.

Создано также министерство по выходу Великобритании из Евросоюза под начальством Дэвида Дэвиса. Уже по первым шагам премьера Терезы Мэй можно заключить, что её кабинет будет максимально евроскептическим, а Brexit будет проведён энергично и быстро. С другой стороны, правительство феминизируется: женщинами в нём будут не только премьер, но и министр внутренних дел. Им назначена Эмбер Радд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Brexit

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