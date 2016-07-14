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Подписано соглашение, которое поможет белорусским женщинам получить поддержку для своих бизнес-инициатив

14 июля 2016 12:56
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Бизнес-инициативы женщин Беларуси заручились финансовой поддержкой. Кредитное соглашение подписано 14 июля в Минске. Различные европейские структуры готовы вложить около 10 миллионов долларов в развитие малого и среднего предпринимательства.

Программа поможет женщинам активнее участвовать в экономической жизни страны. Таким образом, Беларусь присоединилась к масштабному проекту для стран Восточного партнёрства. Его общая финансовая основа оценивается в 50 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андреа Викторин, руководитель представительства Европейского союза в Республике Беларусь:
Я была и раньше в Беларуси. И мне кажется, что женщины являются фундаментом вашей страны. Важно дать им возможность реализовать себя, занять руководящую должность. Я надеюсь, этой программой воспользуются женщины не только в Минске, но и во всех регионах страны.

# Бизнес в Беларуси # Андреа Викторин

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