В Страсбурге обсудили отношения между Беларусью и Советом Европы

Новости Беларуси. Отношения между Беларусью и Советом Европы и перспективы реализации совместных проектов обсудили 29 мая в Страсбурге Посол нашей страны во Франции Павел Латушко и Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд.

Во время беседы также рассмотрен вопрос расширения участия Беларуси в соглашениях и механизмах сотрудничества Совета Европы. Отмечена взаимная заинтересованность в присоединении нашей страны к Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми и Дополнительному протоколу к Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Стороны отметили важность продолжения диалога между Беларусью и Советом Европы по всему комплексу актуальных вопросов взаимоотношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.