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В Страсбурге обсудили отношения между Беларусью и Советом Европы

29 мая 2013 17:20
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Новости Беларуси. Отношения между Беларусью и Советом Европы и перспективы реализации совместных проектов обсудили 29 мая в Страсбурге Посол нашей страны во Франции Павел Латушко и Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд.

Во время  беседы также рассмотрен вопрос расширения участия Беларуси в соглашениях и механизмах сотрудничества Совета Европы. Отмечена взаимная заинтересованность в присоединении нашей страны к Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми и Дополнительному протоколу к Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Стороны отметили важность продолжения диалога между Беларусью и Советом Европы по всему комплексу актуальных вопросов взаимоотношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Франция

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