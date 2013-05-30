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Мэру Нью-Йорка прислали два письма с ядом

30 мая 2013 08:52
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Новости США. Мэру Нью-Йорка прислали два письма со смертельно опасным ядом — рицином. Полиция полагает, что они отправлены одним и тем же человеком.

Помимо белого порошка в конверты были вложены послания с угрозами по поводу  позиции градоначальника относительно  закона об обороте оружия. Майкл Блумберг неоднократно выступал за ужесточение контроля за его продажей.

По данным американских СМИ, каждый день в Соединенных Штатах от пуль погибает 86 человек. И нередко огонь открывают дети из винтовок родителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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