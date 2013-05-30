31 мая в Минске состоится заседание Совета глав правительств стран Содружества

Новости Беларуси. Делегации государств СНГ начинают прибывать в Минск. 31 мая в белорусской столице состоится заседание Совета глав правительств стран Содружества. Для участия в нем 30 мая в нашу страну прилетят представители Узбекистана, Молдовы, Кыргызстана, Азербайджана, Армении и Таджикистана.

На форуме для рассмотрения выносится более 30 вопросов, которые касаются сотрудничества стран Содружества в экономической, гуманитарной сферах, в области безопасности, образования и инноваций. Предполагается, что Совет глав правительств одобрит протокол о присоединении Узбекистана к Договору о зоне свободной торговли в рамках СНГ.

Также в Минске во время встречи глав правительств СНГ будут подписаны меморандумы, которые дадут право представителям Украины и Кыргызстана участвовать в заседаниях без права голоса. Эта тема обсуждалась накануне в Астане на заседании Высшего Евразийского экономического совета. В нем принял участие Президент Александр Лукашенко.

По итогам стороны приняли ряд важных решений о дальнейшем развитии интеграции. К 1 января 2015 года планируется образовать Евразийский экономический союз. Решением таможенной «тройки» Кыргызстану и Украине будет предоставлен статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе.

Сергей Румас, член Совета Евразийской экономической комиссии от Республики Беларусь:

Эти меморандумы дадут право представителю Украины и Киргизстана по приглашению соответственно председателя Совета либо председателя коллегии Евразийской экономической комиссии, уже сегодня участвовать в заседаниях без права голоса, вместе с тем слышать ход дискуссии и высказывать свое мнение. Кроме того, предоставлено право вносить предложения, которые будут рассматриваться евразийской экономической комиссией.

Кроме того, в Астане состоялась двусторонняя встреча Александра Лукашенко с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Стороны отметили активное развитие белорусско-казахстанских отношений в различных сферах, подтвердили готовность наращивать взаимовыгодное сотрудничество, в первую очередь, в торгово-экономической сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.