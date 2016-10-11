Владимир Андрейченко вновь избран председателем Палаты представителей

Новости Беларуси. На пост председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси депутаты избрали Владимира Андрейченко. Он до этого возглавлял уже два созыва парламента.

Нынешний состав – это юристы, врачи, экономисты, спортсмены, аграрии и творческие люди.

Места в Овальном зале заняли 110 депутатов. 28 из них – уже имеют опыт парламентской работы. Традиционно первую сессию открыла председатель Центризбиркома Беларуси. Лидия Ермошина еще раз отметила: состав нынешнего парламента особый.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Уважаемые депутаты, выборы в палату представителей, состоявшиеся 11 сентября 2016 года проведены в соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом Республики Беларусь. Выборы прошли в свободной и открытой атмосфере. В Палате представителей шестого созыва 38 женщин, что составляет 34,5% от общего числа депутатов. Это свидетельствует о стремлении общества увеличить степень участие женщин в решении государственных дел.

Увеличилось представительство политических партий в парламенте. И сейчас в составе Палаты представителей 16 депутатов, представляющих 5 политических партий.

Главный в повестке первого рабочего дня депутатов – организационный вопрос. Помимо выборов руководства Палаты представителей предстоит определить перечень постоянно действующих комиссий.

В дальнейшем парламентариям необходимо внести свой вклад в реализацию программы социально-экономического развития на предстоящую пятилетку. Это предполагает подготовку и принятие около 50 новых законов, а также корректировку свыше 100 нормативно-правовых актов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.