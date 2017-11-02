Александр Лукашенко встретился с Петром Порошенко в ОАЭ 2 ноября

Оба лидера находятся в ОАЭ с рабочими визитами. У главы белорусского государства на время поездки запланированы переговоры с руководством страны, а также ряд встреч с представителями бизнес-кругов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Это хорошо, что мы и за 5000 километров находим возможность переговорить, друг с другом обсудить проблемы, которые на злобу дня, несмотря на то, что действительно это дорожная карта. План, который мы прописали с вами, реализуется.

В торгово-экономическом отношении мы очень активно сотрудничаем, наш товарооборот, несмотря на разного рода проблемы и препятствия, за 3 миллиарда, больше 3 миллиарда, наверное, уже 3,5 на сегодняшний день где-то будет.

У нас есть очень хорошая возможность и опыт. Я думаю, для вас тоже это не проблема расширить наше сотрудничество за счет сотрудничества напрямую регионов. Мы в Гомеле готовимся к тому, чтобы провести, как мы договорились, первый форум регионов Украины и Беларуси. Думаю, что они дадут нам новые импульсы для развития между двумя странами, да и нам будет полезно знать, в чем непосредственно нуждаются люди наши.

Что касается политического взаимодействия, то у нас вообще проблем нет. Мы абсолютно следуем тем курсам, по которым договорились.