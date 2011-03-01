Александр Лукашенко встретился с генеральным секретарем ОДКБ Николаем Бордюжей

Приоритетные направления деятельности ОДКБ в условиях современной ситуации в мире. Эта тема сегодня стала главной на встрече Президента Александра Лукашенко и генерального секретаря ОДКБ.

Беларусь в этом году председательствует в военно-политической организации. И в ходе встречи обсуждаются наши инициативы по развитию ОДКБ. В частности, большое внимание будет уделяться развитию миротворческого потенциала, деятельности КСОР, мероприятиям по боевой подготовке. Один из приоритетов — создание института партнерства ОДКБ, а также координация внешнеполитической деятельности.

Александр Лукашенко предложил обсудить ряд других вопросов, в том числе белорусско-российские, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».