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Александр Лукашенко дал интервью американской газете Washington Post

28 февраля 2011 18:05
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Корреспондента издания интересовали темы взаимоотношений Беларуси и Соединённых штатов, деятельность нашей страны на международной арене, особенности внутренней политики.

Кроме этого, Президент ответил на вопрос, в каком направлении будет развиваться Беларусь, какие у республики перспективы по налаживанию отношений с другими странами. Корреспондент издания также поинтересовался мнением Александра Лукашенко по поводу событий 19 декабря в Минске и их последствий, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Газета Washington Post входит в тройку ведущих ежедневных изданий США. Издание зарекомендовало себя резонансными репортажами о неофициальных аспектах деятельности Белого дома, Конгресса и американского федерального Правительства. Ровно год назад тираж Washington Post составлял порядка 800 тысяч экземпляров. Электронную версию газеты читают около 10 миллионов человек.

# Лукашенко

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