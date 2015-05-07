Александр Лукашенко вручил госнаграды заслуженным людям Беларуси

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 7 мая вручил государственные награды. Церемония прошла в канун Дня Победы поэтому атмосфера была была особенно торжественной. Ведь в зале кроме тех, кто защищает родину сегодня, собрались представители ветеранских организаций и, конечно же, участники войны.

Пункт боевого управления — легендарной системы С-300. Равных этой технике нет до сих пор — с экскурсией для съёмочной группы телеканала СТВ начальник зенитных ракетных войск ВВС и войск ПВО полковник Андрей Диканев. На работе он в любую погоду. Даже проливной дождь помехой не становится. Шутит: как-никак военная выправка. Тем более в руках его бригады воздушная безопасность всей столицы. В зенитно-ракетных войсках Андрей Владимирович уже почти три десятилетия. Тем не менее уверен: в его работе развиваться нужно постоянно.

Андрей Диканев, начальник зенитных ракетных войск ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил, Республики Беларусь:

Стоит некоторое время не использовать технику, не повышать свой профессиональный уровень, его современен можно потерять. Окончательно не потеряешь, но на оценку «отлично» уже не выполнишь.

Сегодня Андрей Диканев в списке награжденных. Впрочем, в холле Дворца Независимости — не один десяток человек. Герои сегодняшнего дня признаются: волнение, конечно же, есть. Куда же без него. Но о своих впечатлениях рассказывают охотно.

Алексей Кот, председатель комитета ветеранов Великой Отечественной войны Брестской областной организации ветеранов:

Оценивается работа нашей ветеранской организации. Мы больше внимания сейчас обращаем внимание на средние учебные заведения, на студенческие организации, встречаемся в трудовых коллективах.

Вот и Татьяна Александровна делится воспоминаниями со съемочными группами и журналистами. Ведь перед глазами вновь и вновь — работа связной партизанского отряда в Смоленской области, города в руинах и памятные даты.

Татьяна Забелло, председатель первичной ветеранской организации жилищно-эксплуатационного участка №17 Первомайского района Витебска:

Праздник Победы — это великий, святой день. Праздник Победы — символ доблести, славы, мира. Конечно, он для всех дорог.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Вот они, те самые ордена и медали. Их сегодня удостоены 39 человек. Военные и учёные, врачи и артисты, и, конечно, ветераны и участники Великой Отечественной войны.

Ордена Почёта, «За службу Родине», медаль «За трудовые заслуги», благодарности и звания. У многих награда уже далеко не одна. Вот только ценность признания из-за этого уж точно не меньше. Слишком дорого стоит. По-настоящему особенной стала и сегодняшняя церемония. Торжественной и как никогда актуальной. Тем более уже через несколько дней Беларусь, как, впрочем, и весь советский народ, отметит 70-летие Великой Победы.

Александр Лукашенко:

Я искренне рад видеть в этом зале представителей ветеранских организаций со всех уголков нашей республики. Многие из вас сами прошли огненными верстами войны или отдали многие годы активной трудовой деятельности мирному строительству родной Беларуси.

На нашем торжественном мероприятии присутствует большая группа военнослужащих. Это тоже символично. День Победы – особый праздник для военных, ведь, выбирая карьеру в рядах Вооруженных Сил, вы продолжаете традиции солдат-победителей Великой Отечественной. Я благодарен вам за высокий профессионализм, за то, что смогли сберечь и приумножить лучшие традиции, завещанные нам поколениями победителей.

Сегодня мы чествуем представителей разных профессий. Всех вас благодарю за вклад в развитие нашего государства.

Александр Лукашенко не устаёт повторять: вручать госнаграды несколько раз в году — обязанность и приятная, и самая почётная.

Сегодня слова благодарности за службу Родине, за труд и мирное небо над головой звучали в адрес военных, руководителей ветеранских организаций и, конечно, участников и очевидцев той страшной войны. Их Президент награждает первыми и выражает особую признательность.

Сегодня их всех объединяет приятный повод и ставшие уже такими общими воспоминания. Воспоминания и рассказы о той страшной войне.

Александр Михневич, первый заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:

Весной 45-го года мой отец получил, тогда 18-летний паренек, получил орден Красной Звезды. И теперь в нашей семье это самая дорогая реликвия. Наверное, в этом и осуществляется та непрерывность, та связь времён, которую мы смогли сохранить в нашей стране.

В зале ещё и учёные, врачи, люди искусства. Среди них — Ольга Денисова. Актриса далеко не с одним десятком сыгранных ролей. Ярких и таких разноплановых.

Ольга Денисова, ведущий мастер сцены Национального драматического театра имени Максима Горького:

Награда очень высокая. А еще в преддверии такого светлого праздника... Испытываешь огромную радость.

В конце церемонии — бокал шампанского. Вновь по традиции. Чтобы эта награда была не последняя!

Александр Лукашенко:

Особое мероприятие и награждение. Особое, потому что имеет глубокий государственный смысл и потому, что оно имеет глубокий личный смысл для каждого из вас. Давайте, за нашу Победу. Она, видите, как и наша страна, женского рода. За наших мужественных женщин. За всех вас!