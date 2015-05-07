Александр Лукашенко: Спустя 70 лет после Второй мировой войны в Европе снова запахло гарью

Новости Беларуси. Весь мир в неоплатном долгу перед подвигом советского народа. Об этом заявил 7 мая президент Беларуси на торжественном собрании, посвященном 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Выступая во Дворце Республики, Александр Лукашенко подчеркнул, что нынешние празднования – это момент истины. Победа требует единства и сплоченности наследников советского народа.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы никому не позволили фальсифицировать историю Великой Отечественной. Мы трепетно и бережно относимся к ней, потому что эта война стала для белорусского народа небывалой проверкой на прочность. Нельзя забывать, что те, кто очерняют Великую Победу, пытаются отнять у нас чувства национальной гордости, человеческое достоинство и уверенность в будущем.

К сожалению, некоторые страны и сегодня позволяют себе вмешиваться во внутренние дела суверенных государств. Политика давления, экономического шантажа давно стала обыденностью. Более того, сильные мира сего подстегивают военные конфликты в разных точках земного шара. Оружие становится аргументом в отстаивании экономических интересов отдельных сверхдержав. Возрастает их военная активность, проводятся маневры и учения, наращиваются вооружения, накапливается военный потенциал у наших границ. Все это не способствует укреплению мира, вызывает новые угрозы и дестабилизирует обстановку.

Спустя 70 лет после Второй мировой войны в Европе снова запахло гарью. И самое ужасное, о чем и думать не могли победители, а также миллионы убитых, замученных в фашистских застенках, сожженных в концлагерях, что мы, их наследники, будем стрелять друг в друга, брат пойдет на брата и будет его уничтожать. Но это случилось. Случилось на земле, обильно политой кровью победителей. Жуткий подарок павшим и живым. Страшная боль для ныне живущих ветеранов.

Тысячелетняя история навечно сплотила три родственных народа: белорусов, русских, украинцев. Трагические события у наших братьев – это наша боль. Беларусь уже немало сделала для того, чтобы на украинской земле воцарился мир. И мы готовы сделать для этого еще больше, все, что потребуется, чтобы остановить эту войну. Если мы, славяне, если мы имеем разум, сами не договоримся, сами не решим, что нам делать, то никто другой нам не поможет. Для нашего народа главными национальными ценностями являются мир, независимость, общественное согласие и стабильность.

Торжественное собрание, посвященное 70-летию Победы, продолжил праздничный концерт. Лучшие творческие коллективы и исполнители радуют гостей Дворца Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.