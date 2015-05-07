Александр Лукашенко в преддверии 70-й годовщины Великой Победы вручил государственные награды

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 7 мая вручил государственные награды. В преддверии 70-й годовщины Великой Победы встреча стала особенно торжественной и символичной. В зале – представители ветеранских организаций и участники войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси особое отношение к тем, кто 70 лет назад подарил стране мир. С особым настроением эти награды вручал и глава государства.

Награды из рук президента Беларуси получили 39 человек: ветераны из разных уголков страны и нынешние защитники отечества. А корме того, представители культуры и других отраслей.

Обладателей нашли орден Отечества III степени, Орден Почета, Медаль «За трудовые заслуги», орден Франциска Скорины и другие почетные награды.

Как отметил президент, достижения и успехи нашей страны были бы невозможны без Великой Победы.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я искренне рад видеть в этом зале представителей ветеранских организаций со всех уголков нашей республики. Многие из вас сами прошли огненными верстами войны или отдали многие годы активной трудовой деятельности мирному строительству родной Беларуси. Вы и сегодня в строю. Невозможно переоценить ваш вклад в патриотическое воспитание граждан и, прежде всего, нашей молодежи. Ведь на протяжении многих лет вы делитесь своим бесценным жизненным опытом с нашей молодежью. На вашем примере воспитано не одно поколение белорусов.

На нашем торжественном мероприятии присутствует большая группа военнослужащих. Это тоже символично. День Победы – особый праздник для военных, ведь, выбирая карьеру в рядах Вооруженных Сил, вы продолжаете традиции солдат-победителей Великой Отечественной. Я благодарен вам за высокий профессионализм, за то, что смогли сберечь и приумножить лучшие традиции, завещанные нам поколениями победителей. И, конечно, за то, что наши граждане чувствуют себя в безопасности под мирным небом своей страны.

Сегодня мы чествуем представителей разных профессий. В этом зале собрались ученые и врачи, государственные служащие и педагоги, труженики агропромышленного комплекса и люди искусства. Всех вас благодарю за вклад в развитие нашего государства.