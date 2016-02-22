Новости Беларуси. Заседание Высшего государственного совета Союзного государства пройдет 25 февраля в Минске.

Повестка дня будет включать более десятка вопросов. В частности, ожидается, что речь пойдет об утверждении союзного бюджета на 2016 год и итогах реализации бюджета прошлого года. Будут обсуждаться итоги торгово-экономического и внешнеполитического сотрудничества. Участники заседания Высшего госсовета также примут программу взаимодействия на следующие два года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.