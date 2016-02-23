Президент Беларуси возложил венок к монументу Победы и приободрил минчан

Новости Беларуси. 23 февраля рано утром по традиции Президент Александр Лукашенко возложил венок к монументу Победы в Минске. На площади собрались минчане, гости столицы, представители республиканских органов управления, общественных организаций, послы иностранных государств. После того как к подножию монумента были возложены венки, память павших в боях за отечество почтили минутой молчания.

Итоги вчерашнего совещания Президента с Правительством, на котором серьезной критике подверглись жилищно-коммунальные тарифы, вызвали резонанс за пределами Беларуси. И сегодня в разговоре с российским послом глава государства отреагировал на некоторые инсинуации российских СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Там некоторые средства массовой информации озаботились вчера в России по поводу моего заявления. Цитирую: «Взять и посадить 10-20 чиновников». Ну, во-первых, Сан Саныч, не чиновников. Может, и сотню. В России так, наверное, на порядок больше за подобные вещи.

Речь идет о коммунальных услугах. Ты вот как губернатор бывший знаешь, как это считали. Коммунхозы дали свою цифру, мы прописали, будь здоров! Компенсация с бюджета идет. Чем больше напишут, тем больше прокомпенсируют. Я дал задание чиновникам подсчитать точно, сфотографировать, как нас в советской школе учили, помнишь? По технологии пройтись. Что оказалось? Что население в два раза больше платит денег, не 40% покрытия оказалось, а 80% население платит. При наших-то тарифах. Довели им тарифы, которые есть на самом деле. За электроэнергию, за тепло, за газ, за воду теплую, горячую, холодную, за освещение, за лифт. Ввели жесткие тарифы. Что они начали делать? Они начали уводить, мудрить, чтобы эти объемы получить, в том числе из бюджета. Они начали вводить некие показатели. Допустим, раньше вывоз твердых бытовых отходов, а сейчас – их переработка. Население должно платить. Переработка – это выгодная вещь. У нас очереди стоят, чтобы перерабатывать. За что ж платить? И так далее. Это значит, занимаются приписками, чтобы украсть деньги из бюджета легальным путем. А у нас и у вас статья за это. За это надо сажать. А у вас там озаботились: Лукашенко посадит в Беларуси, а потом перейдет в Россию кого-то посадит. Поэтому вы не волнуйтесь, а порядок здесь мы наведем.

Традиционно глава государства пообщался и собравшимися у монумента Победы белорусами.

Александр Лукашенко:

Ну, я знаю, как вы живете и доживаете. Вы в этом можете не сомневаться, что будет хорошо. Это да. Но только немножко и нам надо пошевеливаться.

Минчане:

Надеемся, что все хорошо будет у нас.

Александр Лукашенко:

Надеяться – это хорошо. Но вы тоже пошевеливайтесь немножко. Да и начальников снизу пошевеливайте тоже, не давите на них. Понемножку пошевеливайте, чтобы не уснули. Придет весна – разберемся. Успехов вам! Выживем, выдержим! Успехов вам!