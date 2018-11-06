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Александр Лукашенко: проблема российской базы на территории Беларуси надуманная

06 ноября 2018 10:36
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Новости Беларуси. Беларусь предпринимает все усилия, чтобы стабилизировать региональную обстановку, а не «раскачивать» её. Об этом 6 ноября заявил глава государства на встрече с группой представителей аналитических центров США,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот визит важен не только для белорусско-американских отношений, но и для всего европейского региона в целом. Военно-политическая ситуация здесь по-прежнему остаётся весьма непростой, но Беларусь всегда стремится к выстраиванию равноправного диалога со всеми. Минск всё чаще становится мирной площадкой переговоров, главная тема которых – безопасность. Потому беседу во Дворце Независимости Александр Лукашенко предложил вести откровенно, задавая друг другу даже самые смелые и неожиданные вопросы.

Александр Лукашенко: проблема российской базы на территории Беларуси надуманная-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Очень часто обсуждается проблема российской базы на территории Беларуси. Надуманная проблема. Мы в военно-политическом союзе с Россией. Будет здесь база военная, не будет – разницы абсолютно никакой нет. И мы эту базу не размещаем здесь не потому, что мы хотим вам или кому-то показать, что мы суверенные и независимые. Мы ее не размещаем, потому что она здесь не нужна.

Те вооруженные силы, которые мы здесь реформировали четырежды – я открыто об этом говорю – в состоянии обеспечить нашу безопасность и выполнить свои функции лучше, чем любое другое государство, в том числе Россия, по своей подготовленности, целенаправленности, своей эффективности. Я говорю это открыто.

Александр Лукашенко: проблема российской базы на территории Беларуси надуманная-4

Если НАТО будет продолжать таким образом нас запугивать, типа размещение базы в Польше или еще какие-то будут подвижки, то нам будет нужно более эффективное оружие, прежде всего ракетное. Хотя в последнее время (вы наблюдаете, мы тоже не скрываем) мы создали свою ракетную промышленность и произвели свое высокоточное ракетное вооружение.

Поэтому сегодня я даже не вижу какой-то необходимости в привлечении другого государства на территорию Беларуси, в том числе и России, для выполнения наших функций по договору с Россией.

# Международная политика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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