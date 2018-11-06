Американских экспертов впечатлила «готовность белорусского руководства идти на контакт»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко на встрече с группой представителей аналитических центров США отметил, что Беларусь заинтересована в сильной и единой Европе, в крепком трансатлантическом партнёрстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От сплочённости стран в регионе и сохранения военно-политической роли США в европейских делах зависит безопасность всего континента – подчеркнул Президент. Александр Лукашенко: «Люди устали от войны в Украине. Эта война никому не нужна» Также белорусский лидер считает, что без Америки не решится ни один вопрос, в том числе и по Украине.

Бен Ходжес, эксперт Центра по анализу Европейской политики (США):

В ходе данного визита меня впечатлили уровень открытости и прозрачности, готовность белорусского руководства идти на контакт. Еще меня впечатлил потенциал и способность Республики Беларусь обеспечивать и выступать гарантом стабильность в данном регионе.

Глен Ховард, президент Джеймстаунского фонда (США):

На мой взгляд, отношения Республики Беларусь и США выходят на новый уровень. Становятся более крепкими. И данный визит является прекрасной возможностью для Джеймстаунского фонда привезти сюда своих специалистов в области безопасности, провести переговоры с белорусскими коллегами.