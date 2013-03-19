Александр Лукашенко: Весь мир может столкнуться с экономическим кризисом, если он будет в очередной раз исходить из его родины, из США

Новости Беларуси. На телеканале «Russia Today» вышло в эфир большое интервью Александра Лукашенко. В нем белорусский лидер ответил на вопросы Софии Шеварднадзе.

Ведущая телеканала приходится внучкой бывшему президенту Грузии Эдуарду Шеварнадзе. Во время интервью речь шла о торгово-экономическом сотрудничестве, внутриполитической ситуации в Беларуси и взаимоотношений с Западом, а также об интеграционном взаимодействии Беларуси и России в различных форматах.

Англоязычный телеканал «Russia Today» представляет российскую точку зрения на происходящие в мире события. Его потенциальная аудитория - 630 млн. человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

София Шеварднадзе, журналистка:

Буквально несколько дней назад директор национальной разведки США представил доклад, и там говорится, что в 2013 году Беларусь может столкнуться с новым экономическим кризисом. Вы согласны с этим?

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

А Америка не может столкнуться? Я бы сказал так, что весь мир, в том числе Беларусь, может столкнуться с экономическим кризисом, если он будет в очередной раз исходить из его родины, из Соединенных Штатов Америки. А то, что сегодня Европа «просела», провалилась экономически - провалилась Европа - факт. Там половина нашего экспорта. Что произойдет с нашей экономикой? Конечно, и она будет «проседать». И в России мы немножко «просели», хотя в России кризиса еще нет экономического. Но рынки просели, а мы туда продаем вторую часть нашей продукции. Мы уже чувствуем это «проседание», но пока держимся. Это не новость, проблемы эти существуют. А тем более для Грузии, Беларуси, Украины и прочее, где реальный сектор экономики, где практически нет углеводородов, цена на которые в мире еще высока, нечем подкрепиться - конечно, это всегда проблема, если весь мир «проседает». Но у нас есть свои добрые «загашники». Если нам нужно, мы будем пользоваться нашими резервами. Мы выживем.