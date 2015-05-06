Заседание контактной группы по Украине в закрытом формате прошло в Минске 6 мая

Новости Беларуси. Пути урегулирования кризиса в Украине обсуждали 6 мая в Минске. Полтора часа назад в белорусской столице прошло заседание контактной группы. Его участники — представители Украины, России, ОБСЕ, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик — поочередно прибыли в «Президент-Отель». Несмотря на то, что встреча проходила в закрытом формате, корреспонденту СТВ Анастасии Дехтяр удалось узнать некоторые подробности.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

И снова Минск стал площадкой для мирных дискуссий. У «Президент-Отеля» еще с полудня дежурили журналисты. Несколько десятков пишущей и снимающей братии в основном из России, Украины и, само собой, Беларуси замерли в режиме ожидания. С самого начала было объявлено, что заседание контактной группы по Украине будет проходить в закрытом формате. Но все журналисты все-таки ожидали хоть какой-то пищи для размышления, объявляя охоту на любую информацию.

Кортеж «переговорщиков» промчался мимо парадного входа и скрылся на закрытом паркинге отеля. Из информации белорусского МИДа известно, что на встречу контактной группы приехал экс-президент Украины и постоянный участник «минских переговоров» Леонид Кучма. От России, так сказать, «свежий оппонент», но опытный дипломат. 62-летний Азамат Кульмухаметов известен как специалист по проблемам Ближнего Востока. За стол переговоров сел бессменный спецпредставитель ОБСЕ Хайди Тальявини.

Гу Сиынь, корреспондент Центрального телевидения Китая:

Я считаю, что Минск уже стал площадкой для мира. Можно сказать, что Беларусь сыграет важную роль в процессе достижения мира.

Кроме того, на переговоры в Минск прилетели и представители самопровозглашенных Луганской и Донецкой Народных Республик — Денис Пушилин и Владислав Дайнего. Позже они также направились в зал заседаний. Примечательно, во время обеда в этом же зале ресторана оказался и народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко.

Повестка этой встречи контактной группы — запуск работы четырех тематических подгрупп по отдельным составляющим минских соглашений.

В частности, вопросам безопасности, способствующим прекращению огня, политического урегулирования, гуманитарной составляющей, а также по вопросам социально-экономического плана, касающихся восстановления Донбасса. Все подгруппы возглавят представители ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Швец, специальный корреспондент телеканала (Украина):

Говорят о Минске, о минских соглашениях, что таким образом Беларусь уже вписала свою позитивную страничку в большую книгу новейшей истории.

Заседание контактной группы длилось около 4 часов.

Леонид Кучма, экс-президент Украины:

Договорились, что противостояние ни к чему хорошему не приводит, надо искать компромисс. Будем надеяться, что так оно в будущем и будет. Я не могу не сказать доброе слово о Беларуси, в адрес Александра Лукашенко, потому что так организовать работу, надо иметь, во-первых, желание. А желание, мы видим, у белорусской стороны присутствует. Спасибо.

Хайди Тальявини, официальный представитель действующего председателя ОБСЕ по вопросам урегулирования ситуации в Украине:

Мы видели, что все группы работали, по крайней мере, сидели вместе, определились о повестке дня, о вопросах, с предложениями вышли. Это уже положительно.

Денис Пушилин, представитель самопровозглашенной Донецкой Народной Республики:

Самое главное — это то, что начался диалог между непосредственно между Украиной и представителями ДНР и ЛНР. Это очень важно.

Владислав Дайнего, представитель самопровозглашенной Луганской Народной Республики:

На сегодня никаких противоречий серьезных не возникало. Сегодня очень продуктивно прошли все заседания.