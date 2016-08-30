Александр Лукашенко: в парламент должны пройти настоящие профессионалы независимо от политических убеждений

Новости Беларуси. В парламент должны пройти настоящие профессионалы независимо от политических убеждений. Такое заявление Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал сегодня, общаясь с руководителями миссии ОБСЕ по наблюдению за парламентскими выборами. Во встрече участвовали специальный координатор миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ, зампредседатель парламентской ассамблеи ОБСЕ Кент Харстед и глава миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами Каетана де Зулуета Овтрам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Моя роль в этом процессе состоит в том, чтобы обеспечить четкое и безукоризненное соблюдение законов и всего законодательства Беларуси о выборах согласно нашей Конституции. Я это должен обеспечить. Это мои функциональные обязанности по службе. Я должен сделать все, чтобы процесс голосования был честным, открытым и прошел в абсолютной безопасности. Чтобы люди шли на выборы, как на праздник. Это наша традиция. Так было давно, до меня, так осталось и теперь. Я очень заинтересован, чтобы в наш парламент пришли настоящие профессионалы. Не важно, кто они будут по своим политическим убеждениям. Поверьте, в парламенте должны работать люди, которые умеют работать, которые умеют трудиться и писать законы. Вы хорошо знакомы с парламентской работой. Я был депутатом. Знаю, что такое парламентская работа. Это, прежде всего, законотворчество. И наш парламент этому уделяет основное внимание. Это главнейшая его задача. И в этом плане я заинтересован, чтобы там были профессионалы. За те годы, которые я работаю Президентом, я не могу сказать, чтобы у нас был непрофессиональный парламент. Это были патриоты, которые ценят свою страну и которые умеют работать. Это главный мой интерес, чтобы были профессионалы. А политические убеждения должны способствовать развитию страны. Если это вопреки, то это уже не представитель народа. Поэтому безопасность, честность, принципиальность – это главные задачи Президента. И я буду делать все, чтобы выборы у нас прошли таким образом. И чтобы после выборов наша страна оставалась такой же открытой, чистой, честной и безопасной. Это главная задача Президента. Многие нам много советуют. Мы – хорошие ученики. Учиться никогда не поздно. Но мы будем делать все, чтобы было как можно лучше для белорусского народа, чтобы мы выполняли и соответствовали основным демократическим критериям подобных выборов. Мы не хотим. Чтобы выборы дестабилизировали обстановку в стране. Слава богу, последние выборы у нас к этому не приводят. И я буду делать все, чтобы так не случилось и после этих парламентских выборов. Поэтому вы можете быть уверены, что ваша миссия будет успешной. Выборы пройдут честно и достойно. И вам не будет стыдно за то, что вы координировали своих коллег на этих выборах.

Кент Харстед специальный координатор миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ на выборах в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Прежде всего, господин Президент, я хотел бы поблагодарить вас за возможность встретиться. Очень важно обменяться мнениями на пороге столь важного события. Я уже в четвертый раз участвую в выборной кампании в Республике Беларусь и должен отметить, что, будучи координатором последних выборов, я отметил это в своем докладе, избирательный процесс становится все более открытым.

В ходе встречи иностранные наблюдатели отметили соревновательность текущей избирательной кампании, рост числа претендентов на депутатские кресла по сравнению с предыдущими годами.

Еще в феврале была создана экспертная рабочая группа, которая рассматривала рекомендации БДИПЧ ОБСЕ по результатам президентских выборов 2015 года. В итоге Центризбиркомом внес соответствующие изменения, направленные на повышение прозрачности выборов и доверия к ним.