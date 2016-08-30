Михаил Мясникович: мы удовлетворены, что идет развитие активного диалога между Европой и Беларусью

Новости Беларуси. 30 августа состоялась встреча специального координатора миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ на выборах в Палату представителей в Совете республики. Глава Верхней палаты парламента предложил гостю не только ознакомиться с ходом избирательной кампании, но и изучить социально-политическую ситуацию в стране, обратить внимание на то, как развивается национальная экономика и как Беларусь выстраивает международные отношения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Республика Беларусь уже 24 года является полноправным членом ОБСЕ. Я не скрою то, что мы удовлетворены, что идет постановление, развитие активного диалога между Европой и Беларусью. Мы в этом очень заинтересованы. Может быть, будет что-то полезное и для ОБСЕ как авторитетной международной организации с учетом нашего белорусского опыта как нового независимого государства.