Парламентские выборы: в избирательных комиссия идут последние приготовления к досрочному голосованию

Новости Беларуси. Последние приготовления к главному политическому событию этой осени идут в избирательных комиссиях. Досрочное голосование на парламентских выборах начнется уже через неделю. И вся работа должна быть организована четко и в соответствии с законом.

Вера Смирнова, председатель участковой комиссии № 504 Старовиленского избирательного округа № 105:

Здесь должны находиться два члена комиссии. Обязательно два.

Небольшой ликбез избирателю от председателя комиссии № 504. Главное – это паспорт. Он должен быть у всех, в том числе и у членов комиссии и у наблюдателей.

Вера Смирнова, председатель участковой комиссии № 504 Старовиленского избирательного округа № 105:

Потом мы даем вам бюллетень. Пока еще не выданный. Перед самым досрочным голосованием с милицией будут выданы бюллетени, которые будут храниться в сейфе.

Сейф, кабинка для голосования, урны для бюллетеней, стол для членов комиссии, наблюдателей. Вот главные детали интерьера каждого избирательного участка. Еще обязательная атрибутика – государственная символика, стенд с Конституцией и Избирательным кодексом. Как правильно организовать участок для голосования – все до мелочей прописано в сборнике методических материалов Центральной комиссии. Такой сборник выпускается в новой редакции аккурат к новым выборам в стране.

Избирательная комиссия № 504 выписывает пригласительные на парламентские выборы. Всего две тысячи. Многие уже получили лично приглашение на выборы.

В Могилевской области зарегистрировано 68 кандидатов, в Минске – 114. Самый высокий столичный конкурс на депутатский мандат – 8 человек, а самый маленький – три. Всего в Беларуси сформировано 110 округов, ровно в количество депутатских кресел в парламенте. Работа избирательных участков уже началась.

Ирина Поддубная, председатель избирательной комиссии № 49 Могилевского центрального избирательного округа № 85:

Избирательная комиссия сейчас работает в удобном для избирателей режиме: с 5 до 7. Как раз все люди могут прийти ознакомиться с тем, включены ли они в списки, может, внести какие-то изменения, попросить, чтобы голосование прошло на дому.

На подготовку избирательным участкам остается одна неделя. Уже 6 сентября начнется досрочное голосование. Со вторника отдать свой голос можно на своем избирательном участке с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. А с сегодняшнего дня в своих почтовых ящиках можно найти приглашение на основной день голосования – 11 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.