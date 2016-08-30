Новости Беларуси. Кто представит Минщину в Совете Республики? Голосование за кандидатов в верхнюю палату парламента от Минской области депутатами местных советов базового уровня состоится 13 сентября в Молодечно. Соответствующее решение принято на заседании областного Совета депутатов и Миноблисполкома.

В Совет Республики Национального собрания от Минской области выдвинуто 8 кандидатов. Двое из них – действующие сенаторы. В верхней палате парламента 64 места. Представителей областей и Минска – по восемь человек от каждого региона – выберут местные Советы депутатов. Еще восьмерых назначит глава государства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.